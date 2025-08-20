Racing vs Peñarol: Conmebol publicó el audio del VAR del polémico penal a "Maravilla" Martínez

El triunfo agónico de Racing sobre Peñarol en Avellaneda sigue generando debate por una de las jugadas más discutidas de la serie. La Conmebol difundió el audio del VAR que confirmó el penal sancionado por Wilmar Roldán a favor de la Academia, tras un empujón de Emanuel Gularte sobre Adrián “Maravilla” Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo. El delantero no falló desde los doce pasos y marcó el 2-1, paso clave para la remontada que se completó con el gol de Franco Pardo.