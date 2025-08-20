Secciones

Detienen a un policía e hijo de un actual funcionario con más de un kilo de flores de marihuana

Racing vs Peñarol: Conmebol publicó el audio del VAR del polémico penal a "Maravilla" Martínez

La Confederación Sudamericana respaldó la decisión de Wilmar Roldán tras la jugada que desató la furia del equipo uruguayo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Hace 1 Hs

El triunfo agónico de Racing sobre Peñarol en Avellaneda sigue generando debate por una de las jugadas más discutidas de la serie. La Conmebol difundió el audio del VAR que confirmó el penal sancionado por Wilmar Roldán a favor de la Academia, tras un empujón de Emanuel Gularte sobre Adrián “Maravilla” Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo. El delantero no falló desde los doce pasos y marcó el 2-1, paso clave para la remontada que se completó con el gol de Franco Pardo.

En la revisión, el árbitro chileno Juan Lara, a cargo del VAR, primero señaló la posibilidad de una mano, pero luego se enfocó en la carga de Gularte. Según el informe oficial, el delantero académico recibió una falta imprudente por parte del defensor, que se desentendió de la pelota y lo cargó por la espalda, además de impactar con el brazo en la nuca. Con esas imágenes, el colombiano Roldán ratificó su decisión y mantuvo la sanción.

Las explicaciones no conformaron al conjunto uruguayo. David Terans, autor del gol en la ida, lanzó durísimas críticas contra el juez principal: “Siento que nos echaron de la Copa Libertadores. No me gusta hablar de los árbitros, pero sinceramente fue un desastre. Un penal que solo él vio, después nadie lo entendió en la cancha. No sabe a quién se lo cobró”.

También se sumó a las quejas Javier Méndez, mediocampista del conjunto aurinegro, quien consideró insólita la decisión: “No fue penal. El árbitro me dijo que la infracción la hice yo, pero en la jugada estoy bloqueando un remate. No entiendo cómo lo cobraron”.

La clasificación de Racing terminó opacada por esta polémica arbitral que derivó en la eliminación de Peñarol, cuyas protestas no hicieron más que amplificar el debate sobre el uso del VAR en instancias decisivas de la Copa Libertadores.

Temas Racing ClubCopa Libertadores de América 2015Club Atlético Peñarol de MontevideoJuan Lara
