¿Te despertás varias veces a la noche y te cuesta volver a dormir?: estos podrían ser los motivos

Para muchas personas, el sueño no es tan sencillo como parece. No se trata de estar cansado y dormir. A veces da igual la postura, el tipo de almohada o el propio deseo de descansar. Cerrás los ojos y, a las pocas horas estás despierto de nuevo a mitad de la noche. ¿Te pasa seguido?¿Sentís que dormís mal o no dormís nada? ¿Por qué parece que nuestro cerebro nos boicotea de repente?