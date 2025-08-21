Del sufrimiento a la euforia: River eliminó a Libertad y sigue en carrera en la Libertadores

El complemento arrancó con un golpe inesperado: a los 7’, Galoppo recibió la segunda amonestación y dejó al “Millo” con 10 jugadores. Desde allí, la noche se transformó en un sufrimiento constante. Armani tuvo que multiplicarse para sostener a su equipo. A los 10 minutos, tapó un tiro cruzado de Gustavo Aguilar; a los 28, ahogó el grito de Lorenzo Melgarejo en un mano a mano; a los 31, voló para desviar un remate desde afuera del área; y a los 44, volvió a salvar con un cabezazo a quemarropa.