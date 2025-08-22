Secciones
Dudas para el partido de Boca en Mar del Plata: ¿habrá hinchas visitantes contra Aldosivi?

La presencia del público "xeneize" en el José María Minella está en discusión. Aprevide se opone tras los incidentes en Avellaneda, mientras que la AFA y la Liga presionan para habilitar visitantes.

Hace 27 Min

La séptima fecha del torneo Clausura tendrá un condimento especial en Mar del Plata: el choque entre Aldosivi y Boca, previsto para el domingo 31 de agosto. Sin embargo, la gran incógnita es si los hinchas xeneizes podrán acompañar a su equipo en condición de visitantes.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) endureció su postura después de los graves incidentes en el estadio de Independiente y no planea autorizar el ingreso de público visitante en el José María Minella. La decisión contrasta con la postura de la AFA y la Liga, que mantienen su intención de habilitar la presencia de hinchas de Boca tras recibir el visto bueno de ambos clubes.

La resolución oficial se dará a conocer en los próximos días, aunque Aldosivi ya carga con una sanción de tres fechas sin venta de entradas por disturbios en su propia hinchada. Esto significa que solo los socios locales podrán ingresar, pero no impediría la entrada de los hinchas de Boca bajo la categoría de visitantes.

En caso de aprobarse, el "Xeneize" tendría disponibles 11.000 localidades: 7.000 populares y 4.000 plateas. El Minella, sin embargo, presenta limitaciones: la tribuna techada está inhabilitada y la iluminación artificial es deficiente, lo que obligó a fijar el partido a las 14:30.

De confirmarse, sería la segunda presencia masiva de la hinchada boquense fuera de casa este año, tras el multitudinario viaje a Mendoza contra Independiente Rivadavia.

