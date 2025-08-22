Dudas para el partido de Boca en Mar del Plata: ¿habrá hinchas visitantes contra Aldosivi?

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) endureció su postura después de los graves incidentes en el estadio de Independiente y no planea autorizar el ingreso de público visitante en el José María Minella. La decisión contrasta con la postura de la AFA y la Liga, que mantienen su intención de habilitar la presencia de hinchas de Boca tras recibir el visto bueno de ambos clubes.