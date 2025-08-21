Cena privada y besos: así se destapó el romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana, y un jugador de Boca

Este miércoles, el panelista Pepe Ochoa sorprendió con el planteo de un nuevo enigmático. Según informó el periodista, el corazón de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, tiene un nuevo nombre. Desde hace ya algunos meses, la modelo estaría en una relación con un jugador de Boca y ex del Inter Miami.
En principio, Ochoa presentó el enigmático sin dar el nombre de Celasco. Hizo referencia a ella como “una modelo millonaria por su familia”. Al deportista, en cambio, se refirió como “un jugador de fútbol de tope de gama”. Luego de los aportes de sus compañeras de programa, develó que se trataba de la nieta de Susana y Nicolás Figal, la figura que ahora está en el centro de todas las miradas.
El romance xeneize de Lucía Celasco
Pese a que ambos tuvieron parejas reconocidas en los medios, hace rato que no se conocía un vínculo de ninguno de los dos. “Es un romance que no molesta a nadie porque los dos están solteros”, soltó en ese sentido Yanina Latorre, que tiene presente las carreras de los dos involucrados.
“Estuvieron juntos: él tiene este mecanismo que no me sorprendió”, adelantó Ochoa sobre el encuentro que mantuvieron en un restaurante al que suelen asistir figuras de la farándula. “Llega él, luego llega ella. Él es muy fachero. Se sientan en una mesa. Están ahí a los besos. Los vio todo el mundo. Y luego se retiran juntos”, terminó de detallar.
En LAM también se compartieron las imágenes que los paparazzis capturaron de la romántica cena que dio a conocer el noviazgo. Según indicaron, el vínculo habría empezado entre junio y julio de este año. El bajo perfil de Celasco mantiene en vilo a la prensa rosa, por eso fue de extrañar que se dejara ver en público con un acompañante.
Aunque el deportista no tenía una relación que se conociera cuando empezó a salir con la modelo, tiene un pasado que lo condena. A principios de 2024 crecieron rumores de que la separación de Figal y la influencer Florencia Fernández –con quien tiene una hija– fue motivada por una infidelidad del futbolista.