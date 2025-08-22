Independiente, en crisis tras los destrozos: dudas para el partido contra Platense

La Municipalidad de Avellaneda inició una inspección un día después de los incidentes para determinar posibles sanciones. Entre las medidas en estudio se contempla clausurar la popular sur alta, reducir el aforo, habilitar solo el ingreso de socios, o incluso disputar el encuentro a puertas cerradas. Aprevide será clave en la decisión final, mientras que la Comisión Directiva mantendrá una reunión para definir los pasos a seguir.