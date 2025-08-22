La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

El fútbol sudamericano quedó sacudido tras los sucesos ocurridos en la noche del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de Copa Sudamericana 2025. Lo que comenzó como un partido internacional terminó en escándalo por los graves incidentes registrados en la Tribuna Sur Alta, sector ocupado por la barra visitante. Allí, empleados de Independiente -trabajadoras de limpieza y jóvenes del área de comidas- denunciaron haber sido víctimas de abusos, agresiones y amenazas.
Laura Rey, esposa del arquero Rodrigo Rey, publicó en Instagram un chat privado con los testimonios de los afectados. Según el mensaje difundido, las víctimas fueron obligadas a desnudarse y sufrir maltratos “denigrantes”. Además, se reportaron fracturas a miembros de la seguridad privada y un corte en el cuello a una agente.
“Tantos las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde vende la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello. Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino matarnos no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha", dice uno de los mensajes compartidos.
La publicación de Laura Rey no solo visibilizó la situación, sino que sumó un fuerte componente de denuncia social. “Esto no es fútbol, tiene que ver con inadaptados que arruinan todo. Nadie tiene que dar la vida por los colores”, expresó. La esposa del arquero también pidió evitar lecturas nacionalistas y llamó a pensar “con objetividad y con el corazón”, lamentando la desinformación y las rivalidades que crecieron entre Argentina y Chile.
"Con el corazón en la mano por que Chile es un país que amo! Escuchar a los medios de allá vendiendo información falsa, no hace más que generar esa rivalidad dañina entre ambos paises. Esto no tiene que ver ni con futbol ni con nacionalidades. Deseó que cada quien deje los fanatismos de lado y piense con el corazón y piense objetivamente. Quien empezó? Ya se sabe... Como terminó? También!... Anoche, PERDIMOS TODOS!", escribió en una historia de su Instagram.
Mientras tanto, Independiente afronta inspecciones, posibles sanciones de Conmebol y prepara su defensa institucional.