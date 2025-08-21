Barras bravas bajo la lupa: los oscuros antecedentes de Independiente y Universidad de Chile

Los de Abajo: invasiones y redes ilegales

La hinchada de la Universidad de Chile arrastra un largo prontuario. En 2022, en medio de campañas que dejaron al club al borde del descenso, la violencia se desbordó. El 30 de octubre de ese año, tras la derrota con Curicó Unido, más de un centenar de hinchas invadieron el Estadio El Teniente de Rancagua y encararon a jugadores como Pablo Aránguiz y Thomas Rodríguez. Al día siguiente, Aránguiz denunció haber recibido amenazas de muerte, lo que obligó al club a pedir custodia para él.