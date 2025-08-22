Secciones
EconomíaRural

Molinuevo y Sánchez cruzaron al Gobierno

Criticaron la ausencia provincial en Agrosur.

INAUGURACIÓN DE AGROSUR. Molinuevo y Sánchez, en el centro de la imagen. INAUGURACIÓN DE AGROSUR. Molinuevo y Sánchez, en el centro de la imagen. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

La séptima edición de Agrosur, la exposición agropecuaria más representativa en el sur tucumano, abrió ayer sus puertas en medio de polémicas. En el primer día de la muestra, hubo un fuerte respaldo al sector productivo frente a las causas judiciales por la quema de cañaverales, pero también se escucharon duras críticas dirigidas al Gobierno provincial en un capítulo más en la puja por la obra en la ruta provincial 329. Durante el acto inaugural, el intendente Alejandro Molinuevo lanzó: “No tenemos miedo a los aprietes ni a nada del Gobierno nacional ni del provincial”, expresó.

El jefe municipal de la “Perla del Sur” hizo hincapié en la importancia del evento organizado por la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) y remarcó que la muestra crece año tras año, reflejando el potencial del interior productivo. Sin embargo, el tono del discurso subió cuando habló del contexto político: “Nosotros nos vamos a aferrar a nuestros principios, a nuestras convicciones, y lo vamos a seguir haciendo por muchos años más con la Sociedad Rural”, afirmó. “Vamos por derecha. No tenemos miedo a nada”, remarcó.

Ofensa

Por su parte, el diputado nacional Roberto Sánchez volvió a respaldar a Molinuevo, tras sus críticas a Osvaldo Jaldo en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. En esa línea, cuestionó la ausencia de representantes o funcionarios del Poder Ejecutivo (PE) en el acto de inauguración de Agrosur. “El gobernador no respetó y avasalló a las autoridades municipales. No está ofendiendo a un intendente, sino a toda una comunidad, que es la comunidad de Concepción”, expresó. “No es un buen ejemplo para los tucumanos”, señaló también.

"La quema de caña y pastizales se investiga como cualquier delito", advirtió la Justicia

La quema de caña y pastizales se investiga como cualquier delito, advirtió la Justicia

“Hemos manifestado nuestro repudio total a ese apriete que ha recibido el intendente de la ciudad. He leído personalmente los mensajes de WhatsApp”, agregó el parlamentario. “Llevan más de 15 años y no pueden terminar 40 kilómetros de ruta”, prosiguió Sánchez, quien además cuestionó el estado de la red vial en la provincia.

Temas ConcepciónOsvaldo JaldoRoberto SánchezAlejandro MolinuevoSociedad Rural de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”

Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”

Jaldo en Monteros: “El 26 de octubre es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Tucumán”

Jaldo en Monteros: “El 26 de octubre es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Tucumán”

Jaldo, sobre la coparticipación: “La Nación no puede tener superávit con la plata de las provincias

Jaldo, sobre la coparticipación: “La Nación no puede tener superávit con la plata de las provincias"

Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

Lo más popular
Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica
1

Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios
2

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council
3

Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral
4

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos
5

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

“Haz que regrese”: terror sobrenatural

“Haz que regrese”: terror sobrenatural

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

“Poesía abierta”: documental y homenaje

“Poesía abierta”: documental y homenaje

“Nadie 2”: una comedia violenta

“Nadie 2”: una comedia violenta

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios