Molinuevo y Sánchez cruzaron al Gobierno

La séptima edición de Agrosur, la exposición agropecuaria más representativa en el sur tucumano, abrió ayer sus puertas en medio de polémicas. En el primer día de la muestra, hubo un fuerte respaldo al sector productivo frente a las causas judiciales por la quema de cañaverales, pero también se escucharon duras críticas dirigidas al Gobierno provincial en un capítulo más en la puja por la obra en la ruta provincial 329. Durante el acto inaugural, el intendente Alejandro Molinuevo lanzó: “No tenemos miedo a los aprietes ni a nada del Gobierno nacional ni del provincial”, expresó.