Molinuevo y Sánchez cruzaron al Gobierno

La séptima edición de Agrosur, la exposición agropecuaria más representativa en el sur tucumano, abrió ayer sus puertas en medio de polémicas. En el primer día de la muestra, hubo un fuerte respaldo al sector productivo frente a las causas judiciales por la quema de cañaverales, pero también se escucharon duras críticas dirigidas al Gobierno provincial en un capítulo más en la puja por la obra en la ruta provincial 329. Durante el acto inaugural, el intendente Alejandro Molinuevo lanzó: “No tenemos miedo a los aprietes ni a nada del Gobierno nacional ni del provincial”, expresó.
El jefe municipal de la “Perla del Sur” hizo hincapié en la importancia del evento organizado por la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) y remarcó que la muestra crece año tras año, reflejando el potencial del interior productivo. Sin embargo, el tono del discurso subió cuando habló del contexto político: “Nosotros nos vamos a aferrar a nuestros principios, a nuestras convicciones, y lo vamos a seguir haciendo por muchos años más con la Sociedad Rural”, afirmó. “Vamos por derecha. No tenemos miedo a nada”, remarcó.
Ofensa
Por su parte, el diputado nacional Roberto Sánchez volvió a respaldar a Molinuevo, tras sus críticas a Osvaldo Jaldo en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. En esa línea, cuestionó la ausencia de representantes o funcionarios del Poder Ejecutivo (PE) en el acto de inauguración de Agrosur. “El gobernador no respetó y avasalló a las autoridades municipales. No está ofendiendo a un intendente, sino a toda una comunidad, que es la comunidad de Concepción”, expresó. “No es un buen ejemplo para los tucumanos”, señaló también.
“Hemos manifestado nuestro repudio total a ese apriete que ha recibido el intendente de la ciudad. He leído personalmente los mensajes de WhatsApp”, agregó el parlamentario. “Llevan más de 15 años y no pueden terminar 40 kilómetros de ruta”, prosiguió Sánchez, quien además cuestionó el estado de la red vial en la provincia.