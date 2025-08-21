Secciones
Seguridad

"La quema de caña y pastizales se investiga como cualquier delito", advirtió la Justicia

Mariana Rivadeneira, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, explicó los protocolos de actuación frente a esta práctica ilegal que afecta al medioambiente y pone en riesgo la seguridad vial.

La quema de caña y pastizales se investiga como cualquier delito, advirtió la Justicia
Hace 9 Min

En las últimas semanas, la Justicia tucumana intervino en decenas de casos de quema de pastizales, cañaverales y rastrojos registrados en distintos puntos de la provincia. Estas prácticas, además de estar prohibidas y penadas por ley, generan un fuerte impacto ambiental y peligros en las rutas debido al humo que reduce la visibilidad y provoca accidentes.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se implementó una política estricta de persecución penal frente a estos hechos, con la apertura de más de cinco expedientes diarios en todo el territorio provincial.

“La quema de caña y de pastizales se investiga como cualquier otro delito. Es una conducta prevista en el Código Penal y es nuestra obligación investigarla con seriedad”, afirmó la fiscala Mariana Rivadeneira, quien además detalló que las denuncias llegan por tres vías: las presentaciones de ciudadanos, las comunicaciones de comisarías y los avisos a la línea anónima habilitada por el MPF (381 319 5131).

Protocolos de acción ante los incendios

Una vez notificados los hechos, se activa un protocolo que comienza con la intervención inmediata de los bomberos, quienes deben controlar el fuego, evitar su propagación y confeccionar una carpeta técnica que permita establecer si hubo intencionalidad.

En paralelo, el personal policial elabora las actuaciones correspondientes: toma de denuncias, actas de inspección ocular, identificación y declaración de testigos, confección de croquis del lugar y relevamiento de cámaras de seguridad.

Además, interviene el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realiza un trabajo especializado en el terreno: fotografías, identificación de propietarios o arrendatarios de los predios afectados, geolocalización de los siniestros e informes planimétricos.

“Todas estas medidas buscan establecer si existió intencionalidad y dar con los autores materiales. El objetivo del Ministerio Fiscal es cumplir con el deber de objetividad, llegar a la verdad y responsabilizar a quienes cometen estos actos”, concluyó Rivadeneira.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
2

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
3

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile
4

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
5

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
6

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Más Noticias
Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Detuvieron a ex sargento de la Policía provincial vinculado a un secuestro extorsivo

Detuvieron a ex sargento de la Policía provincial vinculado a un secuestro extorsivo

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Comentarios