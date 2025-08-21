"La quema de caña y pastizales se investiga como cualquier delito", advirtió la Justicia

“La quema de caña y de pastizales se investiga como cualquier otro delito. Es una conducta prevista en el Código Penal y es nuestra obligación investigarla con seriedad”, afirmó la fiscala Mariana Rivadeneira, quien además detalló que las denuncias llegan por tres vías: las presentaciones de ciudadanos, las comunicaciones de comisarías y los avisos a la línea anónima habilitada por el MPF (381 319 5131).