Aprende el truco viral para saber quién dejó de seguirte en Instagram

En la era de las redes sociales, la cantidad de seguidores se ha convertido en un dato de gran relevancia tanto para usuarios individuales como para marcas. Un truco que se volvió viral en TikTok permite conocer quién dejó de seguirte en Instagram sin necesidad de descargar aplicaciones externas.
La creadora de contenido Agus Cabaleiro, conocida como OnlineMami, compartió un video donde explica detalladamente los pasos que los usuarios deben seguir para identificar a quienes dejan de seguirlos. Sin embargo, además de seguir el instructivo, es necesario el uso de un código HTML.
En 2023, Instagram cuenta con aproximadamente 1.336 millones de usuarios activos, lo que significa un incremento de 60 millones respecto al año anterior.
Cómo saber quién te dejó de seguir en Instagram
Según el video de OnlineMami, los pasos son los siguientes:
- Acceder a la cuenta de Instagram desde una computadora.
- En la pantalla principal, hacer clic derecho y seleccionar “Inspeccionar”.
- Se abrirá una ventana llamada consola.
- Pegar el código HTML proporcionado y presionar Enter.
Este sencillo truco se ha convertido en tendencia porque permite a los usuarios monitorear sus seguidores de manera rápida y sin recurrir a aplicaciones de terceros.