Secciones
SociedadEstilo de vida

Aprende el truco viral para saber quién dejó de seguirte en Instagram

Con solo unos clics en la computadora, puedes identificar quién deja de seguir tu cuenta.

Aprende el truco viral para saber quién dejó de seguirte en Instagram
Hace 3 Hs

En la era de las redes sociales, la cantidad de seguidores se ha convertido en un dato de gran relevancia tanto para usuarios individuales como para marcas. Un truco que se volvió viral en TikTok permite conocer quién dejó de seguirte en Instagram sin necesidad de descargar aplicaciones externas.

La creadora de contenido Agus Cabaleiro, conocida como OnlineMami, compartió un video donde explica detalladamente los pasos que los usuarios deben seguir para identificar a quienes dejan de seguirlos. Sin embargo, además de seguir el instructivo, es necesario el uso de un código HTML.

En 2023, Instagram cuenta con aproximadamente 1.336 millones de usuarios activos, lo que significa un incremento de 60 millones respecto al año anterior.

Cómo saber quién te dejó de seguir en Instagram

Según el video de OnlineMami, los pasos son los siguientes:

- Acceder a la cuenta de Instagram desde una computadora.

- En la pantalla principal, hacer clic derecho y seleccionar “Inspeccionar”.

- Se abrirá una ventana llamada consola.

- Pegar el código HTML proporcionado y presionar Enter.

Este sencillo truco se ha convertido en tendencia porque permite a los usuarios monitorear sus seguidores de manera rápida y sin recurrir a aplicaciones de terceros.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel
1

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Adiós a Federico Colombres
2

Adiós a Federico Colombres

El mensaje de Jaldo a Milei: Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán
3

El mensaje de Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña
4

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

La dolarización fue un verso: Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei
5

"La dolarización fue un verso": Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec
6

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec

Más Noticias
¿Para qué sirve y por qué recomiendan poner hojas de laurel en el lavarropas?

¿Para qué sirve y por qué recomiendan poner hojas de laurel en el lavarropas?

El tiempo en Tucumán: el domingo arrancó muy frío pero promete mucho sol

El tiempo en Tucumán: el domingo arrancó muy frío pero promete mucho sol

Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

El cronograma de pago de los sueldos de agosto para los empleados estatales en Tucumán

El cronograma de pago de los sueldos de agosto para los empleados estatales en Tucumán

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA

Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Adiós a Federico Colombres

Adiós a Federico Colombres

Comentarios