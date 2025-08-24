Esto pasa en tu cuerpo si comés aceitunas todos los días

De acuerdo con Felipe Baier, nutricionista de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dietistas de la Comunitat Valenciana, las olivas aportan grasas mono y poliinsaturadas, antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, lo que las convierte en un alimento de alto valor nutricional. Sin embargo, su consumo suele estar asociado a bebidas poco saludables, como la cerveza o los aperitivos alcohólicos, lo que puede restar parte de sus beneficios.