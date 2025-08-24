Esto pasa en tu cuerpo si comés aceitunas todos los días

Las aceitunas son para muchos el acompañamiento perfecto de una picada, una copa de vino o una cerveza. Consideradas uno de los snacks más saludables, pueden formar parte de la alimentación diaria siempre que se consuman con moderación y se tengan en cuenta ciertos aspectos vinculados a la salud de cada persona.
De acuerdo con Felipe Baier, nutricionista de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dietistas de la Comunitat Valenciana, las olivas aportan grasas mono y poliinsaturadas, antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, lo que las convierte en un alimento de alto valor nutricional. Sin embargo, su consumo suele estar asociado a bebidas poco saludables, como la cerveza o los aperitivos alcohólicos, lo que puede restar parte de sus beneficios.
El problema de la sal
Uno de los principales puntos de atención es su contenido en sodio. “Por cada 100 gramos, las aceitunas aportan entre 3 y 6 gramos de sal, ya que deben curarse en salmuera”, explicó Baier. Esto supone un riesgo para personas con hipertensión arterial, problemas cardíacos, alteraciones renales o enfermedades hepáticas, quienes deben controlar estrictamente el consumo de sal.
En el caso de las aceitunas rellenas de anchoas, la situación se complica aún más: se suma un alimento que ya es salado, lo que incrementa el aporte total de sodio. Aunque existen versiones reducidas en sal, el especialista advierte que siguen siendo productos “cargados” de este mineral.
Variedades y propiedades nutricionales
La aceituna, fruto del olivo y símbolo de la dieta mediterránea, ofrece distintas variedades de mesa según la Fundación Española de la Nutrición (FEN):
- Gordal: grandes y de sabor intenso.
- Manzanilla: redondas, carnosas, blandas y con hueso pequeño.
- Hojiblanca: similares a la manzanilla, pero más firmes y con tonos que van del verde al negro.
También se clasifican según su color y grado de maduración:
- Verdes: recolectadas antes de adquirir tonos dorados o rojizos.
- De color cambiante: rosadas, castañas o vino.
- Negras naturales: recogidas en plena madurez, con variantes de negro violáceo a castaño oscuro.
- Negras por oxidación: tratadas para lograr un color uniforme.
En cuanto a su valor nutricional, contienen entre 120 y 180 kilocalorías por cada 100 gramos, debido a su aporte de grasas saludables. Además, incluyen fibra, proteínas, potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, sodio y vitaminas A, C, E y del grupo B.
Moderación, la clave
Si bien las aceitunas pueden ser parte de una dieta equilibrada, comerlas en exceso puede traer más perjuicios que beneficios, especialmente por la sal que contienen. La recomendación es disfrutarlas como complemento, y no como sustituto de otros alimentos, priorizando siempre el equilibrio nutricional.