José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

“Uno siempre está buscando el cariño, la aprobación, la satisfacción de saberse querido, pero no es la intención esencial de mis canciones. Lo principal es la comunicación e ir dejando algo en la huella del camino. Soy un agradecido con los reconocimientos, pero tampoco los estoy buscando y los trato con respeto, los siento como regalos y frutos de un camino. Simplemente formo parte como uno más de una camada de artistas maravillosos y con una obra profunda que tiene muchísimo para decir. Es lo único que a mí me mueve: busco que nuestra cultura siga viva, haciendo un pequeño y humilde aporte junto con los demás. La mejor forma de manejarlo es no sentirse ni más ni menos que el resto, que son compañeros antes que músicos. Nos protegemos, somos hermanos, amigos, parientes, como no sabría cómo decirlo. Nos encontramos en festivales, en espacios y nos abrazamos y cuidamos”, resalta.