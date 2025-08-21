Secciones
La Reserva de Atlético Tucumán empató frente a Talleres, pero sigue como líder del Clausura

Rodrigo Granillo puso el 1-1 sobre el final del partido en el Monumental José Fierro.

La Reserva de Atlético Tucumán empató frente a Talleres, pero sigue como líder del Clausura
Hace 1 Hs

En un final vibrante, Atlético logró rescatar un punto en la continuidad de la sexta fecha del Torneo Clausura de Reserva. Con un golazo de Rodrigo Granillo a los 95 minutos, el “Decano” igualó 1 a 1 frente a Talleres y mantuvo su invicto en el certamen, que ahora se estira a cinco victorias y un empate, y sigue como líder de la zona B.

El partido había comenzado cuesta arriba para los dirigidos por Hugo Colace. En el segundo tiempo, el defensor Joaquín Soria aprovechó un córner y abrió el marcador para la “T”, silenciando al Monumental. Para colmo, Atlético sufrió la expulsión de Ezequiel Godoy, lo que obligó al equipo a redoblar esfuerzos en inferioridad numérica.

Sin embargo, el carácter del equipo volvió a aparecer. El arquero Patricio Albornoz se lució con intervenciones claves que mantuvieron con vida al conjunto tucumano. Y en el cierre, los cambios dieron resultado: Luciano García habilitó de gran manera a Granillo, que definió con calidad para desatar el grito de todo el estadio, que contó con una buena concurrencia de público.

El empate dejó un sabor especial en el “Decano”, que sigue invicto y con la confianza alta para lo que viene en el Clausura de Reserva.

