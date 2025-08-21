La Reserva de Atlético Tucumán empató frente a Talleres, pero sigue como líder del Clausura

En un final vibrante, Atlético logró rescatar un punto en la continuidad de la sexta fecha del Torneo Clausura de Reserva. Con un golazo de Rodrigo Granillo a los 95 minutos, el “Decano” igualó 1 a 1 frente a Talleres y mantuvo su invicto en el certamen, que ahora se estira a cinco victorias y un empate, y sigue como líder de la zona B.