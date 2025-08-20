Secciones
¿Cómo evolucionan los lesionados de Atlético Tucumán?

El “Decano” recibió buenas noticias con respecto a Tesuri, Infante, Galván y Ferreira.

Hace 1 Hs

Atlético recibió novedades positivas en relación al estado físico de varios futbolistas que venían trabajando de manera diferenciada en las últimas semanas.

Según pudo averiguar LA GACETA, Ignacio Galván, que había sufrido un desgarro, evoluciona de buena forma: en la última práctica realizó trabajos en campo junto al kinesiólogo Patricio Peralta y al preparador físico Claudio Pérez, además de completar tareas en gimnasio y fisioterapia.

También hay optimismo con Clever Ferreira, otro de los jugadores que había padecido un desgarro. El mediocampista se recupera de manera favorable, aunque todavía no realiza ejercicios con pelota. El cuerpo técnico lo sigue de cerca y confía en que podrá reincorporarse a la par del grupo en los próximos días.

En paralelo, Renzo Tesuri y Juan Infante, que se recuperan de roturas de ligamentos, se sometieron a estudios médicos de control y en ambos casos los resultados fueron positivos. La evolución de los dos futbolistas es seguida de cerca por el cuerpo médico, con la expectativa de que puedan continuar avanzando en sus procesos de rehabilitación.

De esta manera, Atlético empieza a sumar buenas noticias en el tramo final de la recuperación de varios de sus jugadores, algo clave para que Lucas Pusineri disponga de más variantes en el tramo decisivo del Clausura.

Temas Renzo TesuriJuan InfanteLucas PusineriClub Atlético TucumánIgnacio GalvánClever Ferreira
