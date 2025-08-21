Andrea Bocelli agregó una fecha para Argentina con entradas a mitad de precio

Nuevo show de Andrea Bocelli: cuánto cuestan las entradas

El público argentino quedó con ganas de más. Cientos de personas se quedaron sin sus entradas para ver al cantante italiano, por lo que la productora empezó las tratativas para agregar un show. Esta semana, finalmente se anunció que el tenor se presentará nuevamente en Buenos Aires. Pero el escenario cambió: esta vez el concierto será en el Hipódromo de San Isidro.