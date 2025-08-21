Secciones
CulturaMúsica

Andrea Bocelli agregó una fecha para Argentina con entradas a mitad de precio

Para su segundo show, el tenor cambiará de locación. La presentación en el Colón será la única.

Andrea Bocelli agregó una fecha para Argentina con entradas a mitad de precio
Hace 1 Hs

Hace poco más de una semana, Andrea Bocelli anunció una fecha para un show prometedor en Argentina. El escenario en el que se programó la cita es nada menos que el del Teatro Colón, la casa madre de la ópera nacional; un espacio que, si se piensa, es insuperable para la calidad de conciertos del tenor italiano.

Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River

Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River

Desde hace meses, no hay artista internacional que se presente en Argentina que no evalúe la posibilidad de agregar, por lo menos, una fecha a sus presentaciones en el país. Es que el mercado del espectáculo y el arte argentino parece seguir creciendo y el público es cada vez más variado y receptivo.

El pasado 11 de agosto, la productora DF Entertainment –responsable de algunas de las principales presentaciones musicales internacionales en Argentina– anunció la próxima llegada de Bocelli. El 12, a solo horas de haber iniciado la venta y pese a los elevados precios, las entradas se agotaron para el Teatro Colón.

Nuevo show de Andrea Bocelli: cuánto cuestan las entradas

El público argentino quedó con ganas de más. Cientos de personas se quedaron sin sus entradas para ver al cantante italiano, por lo que la productora empezó las tratativas para agregar un show. Esta semana, finalmente se anunció que el tenor se presentará nuevamente en Buenos Aires. Pero el escenario cambió: esta vez el concierto será en el Hipódromo de San Isidro.

El nuevo show será el 18 de noviembre, un día después de la presentación en el Colón. La sorpresa que se llevaron los espectadores que adquirieron sus entradas para la primera gala, es que los tickets para el Hipódromo tienen un costo inferior que, en algunos casos, llega a ser superior al 50%.

Los tickets de ingreso puede adquirirse mediante la página web de All Access. A todos estos precios se debe agregar el costo por servicio.

- Platea central alta: $210.000

- Platea central baja: $230.000

- Platea lateral trasera alta: $235.000

- Platea lateral trasera baja: $245.000

- Platea lateral alta: $275.000

- Platea lateral baha: $290.000

- Platea lateral preferencial alta: $335.000

- Platea lateral preferencial baja: $350.000

- Vip Bronze: $310.000

- Vip Silver: $365.000

- Vip Gold: $380.000

- Vip Diamond: $400.000

- Vip Platinum: $430.000

Temas Andrea Bocelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
2

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
4

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
5

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes
6

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes

Más Noticias
Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Comentarios