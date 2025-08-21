Andrea Bocelli agregó una fecha para Argentina con entradas a mitad de precio

Hace poco más de una semana, Andrea Bocelli anunció una fecha para un show prometedor en Argentina. El escenario en el que se programó la cita es nada menos que el del Teatro Colón, la casa madre de la ópera nacional; un espacio que, si se piensa, es insuperable para la calidad de conciertos del tenor italiano.
Desde hace meses, no hay artista internacional que se presente en Argentina que no evalúe la posibilidad de agregar, por lo menos, una fecha a sus presentaciones en el país. Es que el mercado del espectáculo y el arte argentino parece seguir creciendo y el público es cada vez más variado y receptivo.
El pasado 11 de agosto, la productora DF Entertainment –responsable de algunas de las principales presentaciones musicales internacionales en Argentina– anunció la próxima llegada de Bocelli. El 12, a solo horas de haber iniciado la venta y pese a los elevados precios, las entradas se agotaron para el Teatro Colón.
Nuevo show de Andrea Bocelli: cuánto cuestan las entradas
El público argentino quedó con ganas de más. Cientos de personas se quedaron sin sus entradas para ver al cantante italiano, por lo que la productora empezó las tratativas para agregar un show. Esta semana, finalmente se anunció que el tenor se presentará nuevamente en Buenos Aires. Pero el escenario cambió: esta vez el concierto será en el Hipódromo de San Isidro.
El nuevo show será el 18 de noviembre, un día después de la presentación en el Colón. La sorpresa que se llevaron los espectadores que adquirieron sus entradas para la primera gala, es que los tickets para el Hipódromo tienen un costo inferior que, en algunos casos, llega a ser superior al 50%.
Los tickets de ingreso puede adquirirse mediante la página web de All Access. A todos estos precios se debe agregar el costo por servicio.
- Platea central alta: $210.000
- Platea central baja: $230.000
- Platea lateral trasera alta: $235.000
- Platea lateral trasera baja: $245.000
- Platea lateral alta: $275.000
- Platea lateral baha: $290.000
- Platea lateral preferencial alta: $335.000
- Platea lateral preferencial baja: $350.000
- Vip Bronze: $310.000
- Vip Silver: $365.000
- Vip Gold: $380.000
- Vip Diamond: $400.000
- Vip Platinum: $430.000