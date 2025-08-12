 Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River
Secciones
CulturaMúsica

Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River

Los packs preferenciales para el show, con todos los servicios exclusivos incluídos, ascienden hasta los $700.000. Las más económicas parten de los $55.000 más cargos de servicio.

María Becerra tiene cuatro alter ego para presentar en su show 360°.
Hace 31 Min

Después de algunos meses alejada de los escenarios, María Becerra vuelve a dar su show. Desde sus canales de comunicación, anunció su nuevo show, “360°”, que será en el estadio de River Plate. La particular disposición del escenario permitirá aprovechar al máximo la capacidad de aforo del lugar, por lo que Becerra podría convertirse en la mujer con más entradas vendidas para un show musical en el Monumental.

La desgarradora confesión de María Becerra sobre su salud: "Tuve mucho miedo de morirme"

La desgarradora confesión de María Becerra sobre su salud: Tuve mucho miedo de morirme

En su canal de Youtube, Becerra compartió un anticipo de lo que será su gran espectáculo. La creatividad del equipo de producción de la “Nena de Argentina” no para de crecer. Por eso para la presentación se crearon cuatro alter egos que representan, cada uno, una faceta diferente de Becerra.

Según ella misma explicó, el concepto de 360° apunta a “que nadie se quede afuera”. “Acá todos tienen primera fila”, aseguró María y así lo reafirma el plano de ubicaciones para la venta de entradas del convocante evento que será el 12 de diciembre.

Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River

Este lunes a las 13 inició la preventa de entradas para clientes del banco BBVA y en solo 90 minutos se agotaron las disponibles. A partir de entonces, están a la venta las entradas generales cuyos precios oscilan entre los $55.000 y los $300.000. Pero también hay algunas promociones y combos especiales que son incluso más costosos.

A todas las opciones hay que agregarles, además, un 10% de recargo de servicio que cobra el sitio AllAcess, por donde se comercializan las entradas. Los clientes BBVA tienen la posibilidad de sacar sus entradas hasta en 6 cuotas sin interés.

- Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000

- Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000

- Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000

- Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000

- Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000

- Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000

- Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

- Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000

- Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000

- Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000

- Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000

- Pits: $300.000

La experiencia infinitos, un combo deluxe, ofrece entrada temprana, acceso a la prueba de sonido, kit de mercancía y puesto de hidratación exclusivos, servicio de hospitalidad interno, credencial conmemorativa, foto grupal post prueba y la Experiencia 360°. Todo por un costo que ronda los $700.000.

Temas Club Atlético River PlateEstadio Monumental Antonio Vespucio LibertiMaría Becerra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La desgarradora confesión de María Becerra sobre su salud: Tuve mucho miedo de morirme

La desgarradora confesión de María Becerra sobre su salud: "Tuve mucho miedo de morirme"

Cancelan un show de Roberto Pettinato en Chaco tras sus polémicos dichos sobre el folclore

Cancelan un show de Roberto Pettinato en Chaco tras sus polémicos dichos sobre el folclore

María del Carmen Pilán: Juego conmigo, con los lectores y con la literatura

María del Carmen Pilán: "Juego conmigo, con los lectores y con la literatura"

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

No vas a poder dejar de verla: la película española en Netflix que te va a romper el corazón

No vas a poder dejar de verla: la película española en Netflix que te va a romper el corazón

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
2

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
3

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?
6

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Más Noticias
Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios