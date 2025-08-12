Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River

Después de algunos meses alejada de los escenarios, María Becerra vuelve a dar su show. Desde sus canales de comunicación, anunció su nuevo show, “360°”, que será en el estadio de River Plate. La particular disposición del escenario permitirá aprovechar al máximo la capacidad de aforo del lugar, por lo que Becerra podría convertirse en la mujer con más entradas vendidas para un show musical en el Monumental.