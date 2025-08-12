Después de algunos meses alejada de los escenarios, María Becerra vuelve a dar su show. Desde sus canales de comunicación, anunció su nuevo show, “360°”, que será en el estadio de River Plate. La particular disposición del escenario permitirá aprovechar al máximo la capacidad de aforo del lugar, por lo que Becerra podría convertirse en la mujer con más entradas vendidas para un show musical en el Monumental.
En su canal de Youtube, Becerra compartió un anticipo de lo que será su gran espectáculo. La creatividad del equipo de producción de la “Nena de Argentina” no para de crecer. Por eso para la presentación se crearon cuatro alter egos que representan, cada uno, una faceta diferente de Becerra.
Según ella misma explicó, el concepto de 360° apunta a “que nadie se quede afuera”. “Acá todos tienen primera fila”, aseguró María y así lo reafirma el plano de ubicaciones para la venta de entradas del convocante evento que será el 12 de diciembre.
Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en River
Este lunes a las 13 inició la preventa de entradas para clientes del banco BBVA y en solo 90 minutos se agotaron las disponibles. A partir de entonces, están a la venta las entradas generales cuyos precios oscilan entre los $55.000 y los $300.000. Pero también hay algunas promociones y combos especiales que son incluso más costosos.
A todas las opciones hay que agregarles, además, un 10% de recargo de servicio que cobra el sitio AllAcess, por donde se comercializan las entradas. Los clientes BBVA tienen la posibilidad de sacar sus entradas hasta en 6 cuotas sin interés.
- Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000
- Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000
- Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000
- Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000
- Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000
- Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000
- Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000
- Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000
- Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000
- Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000
- Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000
- Pits: $300.000
La experiencia infinitos, un combo deluxe, ofrece entrada temprana, acceso a la prueba de sonido, kit de mercancía y puesto de hidratación exclusivos, servicio de hospitalidad interno, credencial conmemorativa, foto grupal post prueba y la Experiencia 360°. Todo por un costo que ronda los $700.000.