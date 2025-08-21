Por la demora del Gobierno en definir su uso, toneladas de mercadería incautada se deterioran en depósitos

El resultado es visible: alimentos en mal estado, productos que se deterioran sin uso y un colapso en la capacidad de almacenamiento. De acuerdo con la normativa vigente, una vez que se concreta el aforo -es decir, la evaluación oficial de la mercadería incautada y la causa judicial correspondiente- es la Presidencia de la Nación la que debe resolver cuál será el destino de esos bienes.