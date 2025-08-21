Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

La Conmebol, organizadora de la Copa Sudamericana, había emitido un apercibimiento a fines de julio contra la institución chilena por el comportamiento de su hinchada en competencias internacionales, debido a la colocación indebida de banderas y a la presencia de fanáticos en zonas prohibidas. Esa advertencia no alcanzó. La violencia en el fútbol volvió a imponerse y el partido en Avellaneda debió ser cancelado, dejando un saldo de heridos, un operativo cuestionado y la certeza de que se avecinan sanciones deportivas y económicas tanto para Independiente como para la U de Chile.