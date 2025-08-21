Detuvieron a ex sargento de la Policía provincial vinculado a un secuestro extorsivo

Tras más de tres años de intensa búsqueda, personal de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal (PFA), detuvo a Daniel Alfredo Villardón (61 años), ex sargento de la Policía provincial, quien se encontraba prófugo desde 2022 por su participación en un violento secuestro extorsivo, según informaron fuentes oficiales.
La detención se produjo este miércoles cerca de las 20 en Las Talitas, como resultado de un operativo de la fuerza federal. Villardón era considerado miembro de una organización, conformada por otros cinco uniformados, dedicada a planificar secuestros y robos, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas y exigiendo importantes sumas de dinero como condición para su liberación.
En la causa, se le imputa su intervención directa en el secuestro de P.F.N., quien fue privado de su libertad y mantenido en cautiverio hasta el pago del rescate. Durante la investigación, a cargo de la Fiscalía Federal 2, bajo la dirección de Agustín Chit, se recolectaron pruebas que derivaron en la orden de captura.
A partir de las tareas de inteligencia, autorizadas por la Fiscalía interviniente, el fugitivo fue localizado en calle 1 al 267 de Las Talitas. Allí, el personal policial desplegó el procedimiento, logrando su aprehensión sin resistencia ni incidentes.