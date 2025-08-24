Maní con piel: el alimento que podría aumentar la longevidad y mejorar la salud

Un nuevo estudio científico reveló que el consumo de maní tostado con piel podría convertirse en un aliado de la longevidad, al contribuir a la preservación de los telómeros, segmentos de ADN cuya degradación está asociada al envejecimiento celular y a múltiples enfermedades crónicas.
Los frutos secos son considerados esenciales para una dieta equilibrada y beneficiosa a largo plazo. Su aporte de grasas saludables, proteínas vegetales, fibra, vitaminas y antioxidantes se asocia con mejoras en la salud cardiovascular, el equilibrio metabólico y la prevención de patologías como la diabetes tipo 2 y el cáncer.
La investigación, publicada en la revista Antioxidants, se centró en el impacto del maní con piel sobre la longitud de los telómeros. El trabajo formó parte del ensayo clínico Aristotle, que se extendió durante seis meses con la participación de adultos jóvenes y sanos, divididos en tres grupos:
- Un grupo recibió 25 gramos diarios de maní tostado con piel.
- Otro consumió mantequilla de maní.
- El tercero ingirió mantequilla de control.
Los resultados fueron contundentes: quienes consumieron maní con piel registraron un aumento en la longitud de los telómeros, lo que sugiere un efecto protector contra el desgaste celular. En cambio, los otros dos grupos no mostraron beneficios similares e incluso presentaron un acortamiento acelerado de los telómeros.
Diferencias entre maní entero y mantequilla de maní
El procesamiento marca la diferencia. La mantequilla de maní, al pasar por molienda y homogeneización, altera la matriz de fibra y reduce la biodisponibilidad de polifenoles, antioxidantes clave para la protección celular.
En cambio, el maní entero estimula la microbiota intestinal y la producción de ácidos grasos de cadena corta, compuestos asociados con menor cortisol, mejor salud mental y menor envejecimiento celular.
Los compuestos del maní que protegen la salud
El fruto seco contiene resveratrol, flavonoides, fitoesteroles y ácido m-cumárico, todos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que actúan contra el estrés oxidativo. Además, es rico en ácidos grasos monoinsaturados, vinculados con beneficios metabólicos y cardiovasculares.
Implicancias y precauciones
Si bien el ensayo se realizó en una población joven y sana, los resultados abren la posibilidad de que incluir maní tostado con piel en la dieta diaria pueda favorecer un envejecimiento saludable y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.
No obstante, los investigadores advirtieron que se requieren estudios más amplios y prolongados para confirmar estos hallazgos en otros grupos poblacionales, especialmente en adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes.
Es importante destacar que este alimento no es recomendable para quienes padecen alergia al maní, ya que su consumo podría representar un riesgo severo.