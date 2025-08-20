Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal (FED), Lisa Cook, luego de que fuera acusada por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), William Pulte, de un presunto fraude hipotecario.
Según Pulte —aliado político de Trump—, Cook habría falsificado documentos bancarios y registros de propiedad para acceder a condiciones de préstamo más favorables, lo que podría configurar un caso de fraude. El funcionario aseguró que presentó una carta al Departamento de Justicia y a la fiscal general Pam Bondi, en la que detalló sus acusaciones.
En su red social Truth Social, Trump se sumó a las denuncias y reclamó la salida inmediata de la funcionaria: “¡Cook debe renunciar, ya!”. La acusación contra la economista se enmarca en una serie de señalamientos de la administración republicana contra dirigentes demócratas, entre ellos el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James.
En declaraciones a la cadena NBC, Pulte reiteró su postura y apuntó contra Cook: “Ella necesita explicarse, pero todo está ahí en blanco y negro. Creo que debe renunciar rápidamente. No puede haber fraude hipotecario. Esto llegó a nuestro escritorio y es mi deber advertirlo”.
Cook, economista de trayectoria, fue nominada a la FED por el presidente Joe Biden y asumió el cargo en 2022. Su mandato está previsto hasta 2038, tras la propuesta del expresidente estadounidense.