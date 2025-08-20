Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal

En su red social Truth Social, Trump se sumó a las denuncias y reclamó la salida inmediata de la funcionaria: “¡Cook debe renunciar, ya!”. La acusación contra la economista se enmarca en una serie de señalamientos de la administración republicana contra dirigentes demócratas, entre ellos el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James.