Trump recibe a Zelensky y a líderes europeos en Washington: “En una o dos semanas” se sabrá si hay solución para la guerra

La agenda de este lunes incluyó primero un encuentro bilateral entre Trump y Zelensky, y luego una cumbre más amplia con los principales líderes europeos que viajaron a Washington para respaldar a Ucrania en las negociaciones. Entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.