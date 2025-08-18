Secciones
Mundo

Trump recibe a Zelensky y a líderes europeos en Washington: “En una o dos semanas” se sabrá si hay solución para la guerra

El presidente de Estados Unidos aseguró que Rusia aceptó las garantías de seguridad occidentales para Ucrania, aunque descartó la devolución de Crimea y la incorporación a la OTAN.

WASHINGTON. Líderes europeos viajaron para respaldar a Zelensky en la negociación. WASHINGTON. Líderes europeos viajaron para respaldar a Zelensky en la negociación. FOTO/AP
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo en Washington una reunión clave con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, en el marco de las negociaciones sobre el futuro de la guerra con Rusia. El encuentro se produce tras la cumbre celebrada el viernes en Alaska entre Trump y el mandatario ruso, Vladímir Putin, donde, si bien no hubo acuerdo sobre un alto el fuego, ambos prometieron brindar “garantías de seguridad robustas” a Ucrania.

Trump calificó esa promesa como “un paso muy significativo” y anticipó que “en una o dos semanas” podría saberse si habrá una solución concreta para el conflicto. Sin embargo, fue categórico al señalar que la devolución de Crimea a Ucrania y la incorporación del país a la OTAN “no están sobre la mesa”, declaraciones que reflejan posiciones históricas del Kremlin y que generan inquietud en Europa.

La agenda de este lunes incluyó primero un encuentro bilateral entre Trump y Zelensky, y luego una cumbre más amplia con los principales líderes europeos que viajaron a Washington para respaldar a Ucrania en las negociaciones. Entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El viaje conjunto de estas figuras refleja la preocupación europea por el rumbo de las conversaciones, especialmente ante la posibilidad de que se discutan concesiones territoriales a Moscú como parte de un eventual acuerdo de paz.

De esta manera, Washington se convirtió este lunes en el epicentro de una nueva fase de negociaciones internacionales que podrían marcar un giro decisivo en la guerra en Europa del Este.

Temas Donald TrumpRusia invade UcraniaVolodimir Zelensky
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
1

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
3

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
5

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
6

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Más Noticias
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Cómo funcionará la Boleta Única de Papel: lo que tenés que saber para votar en octubre en Tucumán

Cómo funcionará la Boleta Única de Papel: lo que tenés que saber para votar en octubre en Tucumán

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Comentarios