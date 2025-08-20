Jóvenes tucumanos debatieron sobre ciudadanía y seguridad en internet en el programa “Conciencia Digital”

El encuentro se desarrolló en el recinto legislativo y contó con la participación de alumnos de la Escuela Técnica Nº 5, la Escuela Especial El Taller, la Escuela Secundaria Villa Amalia, la Escuela Secundaria Cruz de Arriba y la Escuela Batalla de Tucumán. A lo largo de la jornada, los jóvenes se sumaron a charlas y dinámicas sobre temas sensibles como grooming, ciberbullying, adicciones digitales, trata de personas y seguridad en redes sociales.