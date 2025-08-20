Secciones

Detienen a un policía e hijo de un actual funcionario con más de un kilo de flores de marihuana

Seguridad

Jóvenes tucumanos debatieron sobre ciudadanía y seguridad en internet en el programa “Conciencia Digital”

Más de 130 estudiantes participaron en la Legislatura de una jornada donde reflexionaron sobre grooming, ciberbullying, adicciones digitales y la construcción de ciudadanía responsable en el mundo online.

Jóvenes tucumanos debatieron sobre ciudadanía y seguridad en internet en el programa “Conciencia Digital”
Hace 1 Hs

La Secretaría de Participación Ciudadana, en articulación con la Legislatura, cerró una nueva edición del programa Conciencia Digital, una iniciativa que convocó a más de 130 estudiantes de distintas escuelas tucumanas con el objetivo de promover el uso responsable de la tecnología y prevenir los delitos en línea.

El encuentro se desarrolló en el recinto legislativo y contó con la participación de alumnos de la Escuela Técnica Nº 5, la Escuela Especial El Taller, la Escuela Secundaria Villa Amalia, la Escuela Secundaria Cruz de Arriba y la Escuela Batalla de Tucumán. A lo largo de la jornada, los jóvenes se sumaron a charlas y dinámicas sobre temas sensibles como grooming, ciberbullying, adicciones digitales, trata de personas y seguridad en redes sociales.

El secretario de Participación Ciudadana, José Farhat, encabezó la actividad y subrayó la importancia de formar ciudadanos digitales. “Es fundamental dejar de ser simples usuarios de un celular o una red social para transformarnos en ciudadanos digitales responsables. Los jóvenes deben aprender a identificar riesgos y técnicas de manipulación online, y nosotros tenemos la obligación de acompañarlos con prevención y educación”, expresó.

El programa fue co-diseñado junto al Instituto de Capacitación Legislativa de la Legislatura y acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, además de otras autoridades provinciales. Desde la organización destacaron que la experiencia confirma la necesidad de abrir espacios de debate y reflexión donde los estudiantes puedan compartir saberes y herramientas para cuidarse en el mundo digital.

Los protagonistas también tuvieron voz propia. “Aprendí sobre los peligros del grooming y la importancia de cuidar la información personal”, señaló Mateo Alejandro Arias. Por su parte, Isaac Tadeo Córdoba destacó: “Lo que más me impactó fue entender que el teléfono puede convertirse en una adicción y que debemos usarlo con responsabilidad”.

Con esta nueva edición, la Secretaría de Participación Ciudadana reafirma su compromiso en la prevención de riesgos digitales y en la construcción de una conciencia colectiva que fortalezca la seguridad y la democracia en tiempos de hiperconexión.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
2

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
3

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura
4

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?
5

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
6

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Incendios en campos: Es una contradicción pensar que el productor prende fuego su propio producto

Incendios en campos: "Es una contradicción pensar que el productor prende fuego su propio producto"

Comentarios