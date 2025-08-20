Jóvenes tucumanos debatieron sobre ciudadanía y seguridad en internet en el programa “Conciencia Digital”

La Secretaría de Participación Ciudadana, en articulación con la Legislatura, cerró una nueva edición del programa Conciencia Digital, una iniciativa que convocó a más de 130 estudiantes de distintas escuelas tucumanas con el objetivo de promover el uso responsable de la tecnología y prevenir los delitos en línea.
El encuentro se desarrolló en el recinto legislativo y contó con la participación de alumnos de la Escuela Técnica Nº 5, la Escuela Especial El Taller, la Escuela Secundaria Villa Amalia, la Escuela Secundaria Cruz de Arriba y la Escuela Batalla de Tucumán. A lo largo de la jornada, los jóvenes se sumaron a charlas y dinámicas sobre temas sensibles como grooming, ciberbullying, adicciones digitales, trata de personas y seguridad en redes sociales.
El secretario de Participación Ciudadana, José Farhat, encabezó la actividad y subrayó la importancia de formar ciudadanos digitales. “Es fundamental dejar de ser simples usuarios de un celular o una red social para transformarnos en ciudadanos digitales responsables. Los jóvenes deben aprender a identificar riesgos y técnicas de manipulación online, y nosotros tenemos la obligación de acompañarlos con prevención y educación”, expresó.
El programa fue co-diseñado junto al Instituto de Capacitación Legislativa de la Legislatura y acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, además de otras autoridades provinciales. Desde la organización destacaron que la experiencia confirma la necesidad de abrir espacios de debate y reflexión donde los estudiantes puedan compartir saberes y herramientas para cuidarse en el mundo digital.
Los protagonistas también tuvieron voz propia. “Aprendí sobre los peligros del grooming y la importancia de cuidar la información personal”, señaló Mateo Alejandro Arias. Por su parte, Isaac Tadeo Córdoba destacó: “Lo que más me impactó fue entender que el teléfono puede convertirse en una adicción y que debemos usarlo con responsabilidad”.
Con esta nueva edición, la Secretaría de Participación Ciudadana reafirma su compromiso en la prevención de riesgos digitales y en la construcción de una conciencia colectiva que fortalezca la seguridad y la democracia en tiempos de hiperconexión.