La economía bajó 0,7% en junio y cerró el semestre en desaceleración

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el estimador mensual de actividad económica (EMAE) retrocedió 0,7% en junio en la medición desestacionalizada. Si se analiza la comparativa con 2024, el EMAE avanzó 6,4% en la comparación interanual.
Con relación a igual mes del mes pasado, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).
Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca pesca (-74.6%), que junto con administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%).
Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en junio de 2025 fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones e industria manufacturera. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron pesca y administración pública y defensa.
