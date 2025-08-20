Secciones
EconomíaNoticias económicas

La economía bajó 0,7% en junio y cerró el semestre en desaceleración

Si se analiza la comparativa con 2024, el EMAE avanzó 6,4% en la comparación interanual.

La economía bajó 0,7% en junio y cerró el semestre en desaceleración
Hace 12 Min

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el estimador mensual de actividad económica (EMAE) retrocedió 0,7% en junio en la medición desestacionalizada. Si se analiza la comparativa con 2024, el EMAE avanzó 6,4% en la comparación interanual. 

Con relación a igual mes del mes pasado, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).

Remodelación en el Indec: salidas clave en medio de la expectativa por la nueva medición de la inflación

Remodelación en el Indec: salidas clave en medio de la expectativa por la nueva medición de la inflación

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca pesca (-74.6%), que junto con administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%).

Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en junio de 2025 fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones e industria manufacturera. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron pesca y administración pública y defensa.

Temas Luis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Criptomonedas hoy: Bitcoin supera los U$S124.000 y Ethereum no frena su avance

Criptomonedas hoy: Bitcoin supera los U$S124.000 y Ethereum no frena su avance

Según un relevamiento, el 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo por la crisis económica

Según un relevamiento, el 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo por la crisis económica

Revés de Globant en Wall Street: las acciones se desplomaron tras reportar pérdidas inesperadas

Revés de Globant en Wall Street: las acciones se desplomaron tras reportar pérdidas inesperadas

Dato inédito en la zafra 2025: el precio del azúcar en Argentina es inferior al de Brasil

Dato inédito en la zafra 2025: el precio del azúcar en Argentina es inferior al de Brasil

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
4

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
5

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos
6

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Scania reafirmó la sostenibilidad de la fábrica en Tucumán

Scania reafirmó la sostenibilidad de la fábrica en Tucumán

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

El comercio apela a las promociones para captar el efectivo

El comercio apela a las promociones para captar el efectivo

Comentarios