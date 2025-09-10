Qué dice la Ley de Pasantías: duración máxima, derechos y límites

La jornada máxima es de 20 horas semanales, con una distribución acordada entre las partes de lunes a viernes, siempre dentro de la franja horaria diurna (de 6 a 21 horas). Ningún día puede exceder las 6 horas y 30 minutos de actividad. Solo en situaciones especiales se permite que el pasante trabaje los fines de semana o por la noche, previa aprobación del Ministerio de Trabajo.