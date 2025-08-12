Unicef ofrece una pasantía remota de seis meses con un sueldo de U$S 1.700

Entre las responsabilidades se encuentran la integración y análisis de grandes bases de datos mediante plataformas como Azure y lenguajes de programación como Python. También incluye el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial —como chatbots— para optimizar procesos, y la creación de visualizaciones y tableros interactivos que facilitan la toma de decisiones basadas en datos. Además, los pasantes colaboran con equipos internacionales para diseñar y mejorar estrategias que potencian el impacto educativo y laboral en diversas regiones.