"Coherencia, por favor": el doloroso reclamo de una profesora tucumana durante la marcha por la Ley de Discapacidad

Especialistas en educación y salud, junto a familiares de personas con discapacidad, realizaron en la plaza Independencia una nueva marcha para pedir por la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad. Entre los presentes, Miriam Jaure, profesora de educación física en Yerba Buena, denunció la situación crítica que atraviesan los centros educativos terapéuticos.
“Venimos dejando nuestro lugar de trabajo, donde somos indispensables para una tarea educativa esencial”, explicó a LA GACETA. Su labor, destacó, se desarrolla en un centro educativo terapéutico donde algunos chicos logran integrarse en escuelas comunes, pero otros dependen exclusivamente de estos espacios.
“Es su escuela de vida, su único recurso. No pueden llegar porque no están habilitados los transportes, y cuando pueden, enfrentan dificultades con la renovación de sus carnets o conseguir un turno”, aseguró.
La docente recordó que, aunque la Constitución garantiza derechos para las personas con discapacidad, la realidad evidencia un retroceso. “Actualmente, más del 12% de la población necesita que un gobierno consciente y responsable se ocupe de lo que ha prometido en campaña. No somos números, somos personas”.
Con más de 35 años en el área de educación física, Jaure cuestionó la falta de actualización del nomenclador de servicios y la baja remuneración de los profesionales, comparada incluso con empleadas domésticas. “Si tratamos con personas y somos educadores, ¿por qué seguimos igual? El sistema no está pensado para equiparar sueños, sino para manejar números”, denunció.
La docente también criticó la separación entre el sistema privado y el provincial, y la indiferencia política hacia la temática. “Son decisiones políticas porque la mirada no está hacia las personas ni hacia la educación. Los padres necesitan acompañamiento, transporte, unidades adaptadas y que las pensiones se paguen en tiempo y forma. No gobernamos números, gobernamos personas”, afirmó.
Sobre los recientes llamados a “tener paciencia” por parte de funcionarios, Jaure fue contundente. “Todos los días vivimos, todos los días comemos, subimos a un colectivo más caro. Coherencia, por favor. Un diputado jamás se ha acercado para recibirnos, mientras podríamos estar trabajando juntos”, expresó.