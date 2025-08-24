Secciones
Tres estrategias para reducir el uso excesivo del teléfono en niños y adolescentes

Interactuar con amigos, practicar un deporte y apostar por la creatividad son algunas de las opciones que recomiendan los especialistas.

TIEMPO LIBRE. Disfrutar del ocio sin una pantalla parece ser un desafío cada vez más grandes para niños y adolescentes. TIEMPO LIBRE. Disfrutar del ocio sin una pantalla parece ser un desafío cada vez más grandes para niños y adolescentes. FOTO TOMADA DE INFOCOP.ES
Hace 9 Hs

El uso del teléfono se ha vuelto parte inseparable de la vida cotidiana. La conectividad inmediata, las redes sociales y los juegos online han transformado la manera en que nos comunicamos y nos entretenemos. Pero este fenómeno no se limita a los adultos: niños y adolescentes forman parte de la misma dinámica, lo que en muchos casos genera preocupación entre padres y especialistas en educación.

El principal riesgo identificado en la infancia es la dependencia hacia las pantallas, un problema que puede derivar en dificultades de concentración, falta de sueño y aislamiento social. En ese contexto, distintos estudios señalan la importancia de enseñar a los más pequeños a desconectarse durante su tiempo libre y fomentar actividades alejadas de los dispositivos electrónicos.

Escuelas sin celulares: “Los niños son barcos que navegan en un mar de pantallas”

Escuelas sin celulares: “Los niños son barcos que navegan en un mar de pantallas”

“Para evitar que se genere una adicción al celular en nuestros hijos, es importante enseñarles a desconectarse durante su tiempo libre”, advierten especialistas en crianza, quienes además aseguran que este es uno de los mayores retos de la actualidad.

Un informe del Pew Research Center, centro de investigación en actitudes y tendencias de Estados Unidos, revela que el 31% de los adultos usan el celular de manera constante a lo largo del día. Este dato se vuelve clave porque, según los expertos, los hijos aprenden principalmente a partir del ejemplo. Es decir, limitar las horas de pantalla comienza por la conducta de los padres. “Cuando los padres limitan conscientemente el tiempo que pasan frente a los smartphones, toda la familia se beneficia porque así pueden pasar más tiempos juntos y libres de pantallas”, señalan los especialistas.

Tres estrategias para estimular a tus hijos a dejar las pantallas

A partir de esa premisa, los expertos recomiendan tres estrategias concretas para reducir el uso excesivo del teléfono en niños y adolescentes. Todas ellas apuntan a generar un equilibrio entre lo digital y actividades que fortalezcan la creatividad, la socialización y la salud física.

Día de la Maestra Jardinera: el desafío es que los niños dejen las pantallas y jueguen

Día de la Maestra Jardinera: el desafío es que los niños dejen las pantallas y jueguen

La primera estrategia se centra en la actividad física. Consiste en hacer ejercicio o practicar algún deporte. Manejar bicicleta, practicar fútbol o vóley, salir a correr o incluso hacer caminatas por el vecindario pueden ser buenas opciones. La elección de un deporte que despierte interés en los más pequeños es fundamental para que lo practiquen con regularidad. Además de alejarlos de la pantalla, distintos estudios, como el publicado en la revista British Journal of Sports Medicine, confirman que la actividad física ayuda a aliviar síntomas de depresión y ansiedad.

La segunda estrategia apunta a recuperar la interacción cara a cara, mediante la estimulación de los padres a sus hijos para que participen de eventos o actividades recreativas en las que se encuentren cara a cara con otros niños de su edad. Pasar tiempo con amigos, sin la mediación de dispositivos electrónicos, permite reforzar lazos de amistad y mejorar habilidades sociales.

Finalmente, la tercera estrategia se vincula con el descubrimiento de pasatiempos o hobbies que disfruten. Dibujar, cantar, cocinar, pintar, tocar un instrumento o escribir pueden ser algunas alternativas. Estas prácticas contribuyen al desarrollo integral de la infancia, ya que estimulan la creatividad, la disciplina y la capacidad de concentración.

