Tres estrategias para reducir el uso excesivo del teléfono en niños y adolescentes

Un informe del Pew Research Center, centro de investigación en actitudes y tendencias de Estados Unidos, revela que el 31% de los adultos usan el celular de manera constante a lo largo del día. Este dato se vuelve clave porque, según los expertos, los hijos aprenden principalmente a partir del ejemplo. Es decir, limitar las horas de pantalla comienza por la conducta de los padres. “Cuando los padres limitan conscientemente el tiempo que pasan frente a los smartphones, toda la familia se beneficia porque así pueden pasar más tiempos juntos y libres de pantallas”, señalan los especialistas.