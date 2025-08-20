Se recuperó de una rotura de ligamentos, anunció que no renovará y Vélez lo apartó del plantel

El caso es especialmente sensible porque Fernández acaba de volver de una rotura de ligamentos sufrida en diciembre de 2024. Desde el "Fortín" destacaron que la negociación para extender el vínculo se había iniciado antes de esa lesión y que incluso mantuvieron su propuesta durante la recuperación, aceptando la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador. Sin embargo, la respuesta fue contundente: no iba a renovar.