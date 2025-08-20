Secciones
Se recuperó de una rotura de ligamentos, anunció que no renovará y Vélez lo apartó del plantel

El extremo, que fue campeón de la Liga Profesional 2024, atraviesa un final inesperado en el "Fortín" y ya tendría un preacuerdo para jugar en España.

APARTADO DEL PLANTEL. Tras comunicar que se irá libre en diciembre, las autoridades decidieron desafectar a Thiago Fernández del equipo. APARTADO DEL PLANTEL. Tras comunicar que se irá libre en diciembre, las autoridades decidieron desafectar a Thiago Fernández del equipo.
Hace 1 Hs

El conflicto entre Vélez y Thiago Fernández llegó a un punto sin retorno. El club anunció que el extremo de 21 años, que ya había comunicado su decisión de irse libre a fin de año, dejará de entrenarse con el plantel profesional y pasará a un régimen diferenciado.

La dirigencia explicó que agotaron todas las instancias posibles para renovar el contrato del futbolista, formado en la institución desde los 9 años, pero que finalmente recibió la negativa definitiva del jugador. “El club está por encima de todos”, remarcaron desde la Comisión Directiva, justificando la medida como una forma de resguardar el patrimonio y el prestigio de la institución.

El caso es especialmente sensible porque Fernández acaba de volver de una rotura de ligamentos sufrida en diciembre de 2024. Desde el "Fortín" destacaron que la negociación para extender el vínculo se había iniciado antes de esa lesión y que incluso mantuvieron su propuesta durante la recuperación, aceptando la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador. Sin embargo, la respuesta fue contundente: no iba a renovar.

En este escenario, Vélez tomó la decisión de apartarlo. Así, el talentoso extremo que fue campeón de la Liga Profesional 2024 con Gustavo Quinteros no volverá a vestir la camiseta azul y blanca. Todo indica que su futuro está en Europa: tendría un preacuerdo firmado con el Villarreal para sumarse en 2026.

Los números y el trasfondo de la salida

Fernández disputó 48 partidos oficiales con la Primera de Vélez, en los que marcó 6 goles y dio 9 asistencias. Su irrupción lo había convertido en una de las grandes promesas del club, al punto de que River intentó en su momento pagar la cláusula de rescisión para incorporarlo. La dirigencia de Liniers rechazó esa posibilidad, pero ahora perderán al jugador sin recibir dinero a cambio.

La situación recuerda al caso de Alejo Sarco, otro juvenil que decidió no renovar y emigró libre al Bayer Leverkusen. En Vélez lo sienten como un golpe doble: deportivo y económico, porque se trata de futbolistas surgidos en la casa que eligen continuar sus carreras en el exterior sin dejarle beneficios al club que los formó.

