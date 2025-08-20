Racing sufrió para vencer a Peñarol y se cruzará con Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing de Avellaneda vivió una noche épica en el Cilindro: venció por 3-1 a Peñarol y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, donde se medirá con Vélez Sarsfield, que más temprano había dejado en el camino al Fortaleza con un 2-0 sólido.
El encuentro en Avellaneda, bajo una intensa lluvia, fue vibrante. El local abrió la cuenta con un tanto de Adrián "Maravilla" Martínez, pero el “Manya” reaccionó rápido y lo igualó a los 15 minutos con un cabezazo de Nahuel Herrera tras un tiro de esquina. Desde allí, el equipo de Gustavo Costas dominó las acciones, mientras la visita apostó al contragolpe.
En el tramo final llegó la emoción: a los 83 minutos, Martínez convirtió con un polémico penal y en el 90+4, Franco Pardo liquidó la serie cuando parecía encaminada a definirse en los doce pasos.
Tras el partido, el DT de Peñarol, Diego Aguirre, lamentó la eliminación: “Creo que hicimos un buen partido, tuvimos situaciones, oportunidades que malogramos. El gol en el final duele porque nos deja afuera. Lo dimos todo”.
Con este resultado, Argentina ya tiene asegurado un semifinalista, ya que Racing y Vélez se enfrentarán en la próxima fase. En tanto, Sao Paulo avanzó tras eliminar por penales al Atlético Nacional de Colombia, en otro de los duelos de octavos.