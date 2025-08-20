Racing sufrió para vencer a Peñarol y se cruzará con Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores

El encuentro en Avellaneda, bajo una intensa lluvia, fue vibrante. El local abrió la cuenta con un tanto de Adrián "Maravilla" Martínez, pero el “Manya” reaccionó rápido y lo igualó a los 15 minutos con un cabezazo de Nahuel Herrera tras un tiro de esquina. Desde allí, el equipo de Gustavo Costas dominó las acciones, mientras la visita apostó al contragolpe.