Producción metalúrgica: leve repunte en julio, pero la actividad sigue estancada

La producción metalúrgica en Argentina mostró una leve mejora de un 0,3% en julio, en comparación con el mes anterior. Sin embargo, el sector sigue estancado en niveles históricamente bajos, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). A pesar de registrar un avance interanual del 1,8% (en contraste con la fuerte caída del 11,7% del año pasado), la actividad se encuentra un 15% por debajo de sus máximos históricos.