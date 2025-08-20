Secciones
Producción metalúrgica: leve repunte en julio, pero la actividad sigue estancada

El sector se mantiene 15% por debajo de los picos históricos y con un uso de la capacidad instalada en apenas 45%. El empleo, con tendencia a la baja.

La producción metalúrgica en Argentina mostró una leve mejora de un 0,3% en julio, en comparación con el mes anterior. Sin embargo, el sector sigue estancado en niveles históricamente bajos, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). A pesar de registrar un avance interanual del 1,8% (en contraste con la fuerte caída del 11,7% del año pasado), la actividad se encuentra un 15% por debajo de sus máximos históricos.

El informe destaca que el uso de la capacidad instalada se mantiene en un bajo 45,2%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

Sectores en retroceso y perspectivas

Dentro de la industria, algunas ramas estratégicas, como autopartes (-2,9%) y bienes de capital (-1,8%), sufrieron caídas. En contraposición, otros rubros, como maquinaria agrícola y carrocerías y remolques, experimentaron un crecimiento significativo de hasta 17,7%. Excluyendo estos casos puntuales, el resto del sector registró una caída interanual del -1%.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que la industria "muestra señales de estancamiento y en niveles muy bajos", agravado por volúmenes récord de importaciones., consignó el diario "Ámbito".

"La apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro", señaló Del Re, mencionando como ejemplo la importación de maquinaria usada sin criterios técnicos.

Scania volverá a suspender la producción en Tucumán por la caída de la demanda internacional

Scania volverá a suspender la producción en Tucumán por la caída de la demanda internacional

A nivel regional, provincias como Santa Fe (4,8%) y Entre Ríos (3,6%) registraron avances gracias al sector de maquinaria agrícola, mientras que Mendoza (-4%), Córdoba (-2,4%) y Buenos Aires (-1,4%) mostraron retrocesos.

En cuanto al empleo, el informe señala una caída interanual del -1,9%, y una baja del -0,1% respecto a junio. Las empresas no prevén una recuperación en el corto plazo y evalúan realizar suspensiones para evitar despidos, a la espera de una reforma laboral. 

Además, las compañías insisten en la necesidad de reducir los impuestos municipales y los costos generados por las aseguradoras de trabajo.

