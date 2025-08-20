El auto de lujo que Real Madrid le dio a Franco Mastantuono tras su llegada al club

Comienzo soñado

En menos de una semana, Mastantuono ya vivió su presentación en el Bernabéu, debutó oficialmente y sumó minutos con figuras de la talla de Kylian Mbappé y Vinicius. Afuera de la cancha, también disfruta de los beneficios de formar parte de uno de los clubes más grandes del mundo. Su BMW Serie 4 Gran Coupé es una de las tantas muestras del estatus que el Real Madrid le otorgó desde el primer día.