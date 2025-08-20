Secciones
El auto de lujo que Real Madrid le dio a Franco Mastantuono tras su llegada al club

El argentino de 18 años maneja un BMW Serie 4 Gran Coupé valuado en más de 57 mil euros.

Franco Mastantuono ya empezó a escribir su historia en el Real Madrid. Apenas cinco días después de haber sido presentado, el argentino de 18 años debutó en el Santiago Bernabéu en la victoria frente a Osasuna. Y mientras los hinchas lo recibieron con ovación y cánticos, puertas adentro del club también le dieron trato de joven estrella.

El ex River se presentó a los entrenamientos en Valdebebas al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé blanco perlado, el auto que le entregó la institución a partir del convenio que mantiene con la marca alemana. Se trata de una costumbre del Real Madrid con sus futbolistas profesionales, y Mastantuono no fue la excepción.

Modelo deportivo y exclusivo

El vehículo, que combina diseño deportivo y confort, está valuado en aproximadamente 57.000 euros, aunque el precio puede variar según la motorización y el equipamiento. Mide 4,78 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,44 de altura, con una distancia entre ejes de 2,86 metros y un peso que supera los 1.600 kilos.

Según medios especializados, la versión que utiliza Mastantuono podría ser la M Sport Pro, reconocible por sus llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas. Entre las opciones más probables figuran los modelos 420i de 184 CV y 430i xDrive de 245 CV, aunque también se mencionan versiones diésel como el 420d o el 430d xDrive. Los valores oscilan entre los 58.400 y 70.000 euros.

El vehículo de Mastantuono no pertenece a la gama eléctrica, a diferencia de algunos de sus compañeros, que optaron por modelos sostenibles dentro de la misma alianza comercial. En comparación, Lamine Yamal, la joya del Barcelona, conduce un Cupra Formentor e-HYBRID, valuado en 46 mil euros, cortesía del convenio de la marca con el club catalán.

Comienzo soñado

En menos de una semana, Mastantuono ya vivió su presentación en el Bernabéu, debutó oficialmente y sumó minutos con figuras de la talla de Kylian Mbappé y Vinicius. Afuera de la cancha, también disfruta de los beneficios de formar parte de uno de los clubes más grandes del mundo. Su BMW Serie 4 Gran Coupé es una de las tantas muestras del estatus que el Real Madrid le otorgó desde el primer día.

