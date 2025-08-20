De Franco a Franco: el gesto de Colapinto en el estreno de Mastantuono con el Real Madrid

El piloto de Fórmula 1, actualmente integrante de Alpine, viajó al Santiago Bernabéu y registró en sus redes sociales el momento exacto en que el ex River ingresó al campo de juego en reemplazo de Brahim Díaz, a los 67 minutos de partido. “A la cancha, pa. Dale”, escribió Colapinto junto a un video desde la tribuna, en el que se lo ve alentando a su compatriota en un momento clave de su carrera.