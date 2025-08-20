De Franco a Franco: el gesto de Colapinto en el estreno de Mastantuono con el Real Madrid

Franco Mastantuono vivió una noche inolvidable en Madrid. El juvenil de 18 años debutó oficialmente con la camiseta del Real en la victoria 1-0 ante Osasuna por LaLiga y lo hizo acompañado por familiares y amigos, pero también dijo presente otro referente del deporte argentino: Franco Colapinto.
El piloto de Fórmula 1, actualmente integrante de Alpine, viajó al Santiago Bernabéu y registró en sus redes sociales el momento exacto en que el ex River ingresó al campo de juego en reemplazo de Brahim Díaz, a los 67 minutos de partido. “A la cancha, pa. Dale”, escribió Colapinto junto a un video desde la tribuna, en el que se lo ve alentando a su compatriota en un momento clave de su carrera.
De Franco a Franco ð¤ð»ð¤ð»— NotiColapinto43 (@NotiColapinto) August 20, 2025
Colapinto bancando a Mastantuono en su debut en el Real Madridð¤© pic.twitter.com/2TO2VC6Fch
El gesto de apoyo no pasó inadvertido y rápidamente se viralizó en redes, mostrando la complicidad entre dos jóvenes argentinos que buscan hacerse un lugar en la élite deportiva mundial. Mientras Mastantuono dejaba buenas sensaciones en su estreno, con movilidad, precisión en los pases, un córner ejecutado y hasta un remate que exigió al arquero Sergio Herrera, Colapinto celebraba cada intervención desde la tribuna.
El piloto, hincha confeso de Boca y habituado a mostrarse como espectador de grandes partidos de fútbol en Europa, aprovechó la pausa en el calendario de la F1 para estar presente en el debut del volante ofensivo. En los próximos días regresará a la actividad con el Gran Premio de Países Bajos, previsto del 29 al 31 de agosto en Zandvoort.
Mastantuono, por su parte, podría volver a sumar minutos el sábado, cuando Real Madrid visite a Oviedo por la segunda fecha del campeonato español.