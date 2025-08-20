Ovación en el Santiago Bernabéu: así fue el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El Santiago Bernabéu vivió un momento de pura expectativa cuando Franco Mastantuono se preparaba para entrar al campo. Con apenas cinco días en Madrid y tan solo 18 años, el juvenil argentino tuvo su estreno oficial con la camiseta blanca en la victoria 1-0 frente a Osasuna por la primera fecha de LaLiga. Pero lo que marcó la tarde no fue únicamente su debut futbolístico, también lo fue la manera en la que los hinchas lo recibieron.