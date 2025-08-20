Secciones
Ovación en el Santiago Bernabéu: así fue el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El argentino de 18 años ingresó en el segundo tiempo ante Osasuna y recibió un recibimiento especial por parte de los hinchas "merengues".

GRANDES EXPECTATIVAS. El ingreso de Franco Mastantuono al campo de juego vino acompañado de ovaciones y cánticos. GRANDES EXPECTATIVAS. El ingreso de Franco Mastantuono al campo de juego vino acompañado de ovaciones y cánticos. Getty
Hace 1 Hs

El Santiago Bernabéu vivió un momento de pura expectativa cuando Franco Mastantuono se preparaba para entrar al campo. Con apenas cinco días en Madrid y tan solo 18 años, el juvenil argentino tuvo su estreno oficial con la camiseta blanca en la victoria 1-0 frente a Osasuna por la primera fecha de LaLiga. Pero lo que marcó la tarde no fue únicamente su debut futbolístico, también lo fue la manera en la que los hinchas lo recibieron.

Cuando Xabi Alonso lo llamó a los 22 minutos del complemento y el “30” se acercó a la línea de cal, las 80 mil personas en el estadio reaccionaron de inmediato: primero con una ovación y luego con un cántico que se repitió en varios sectores. “Franco, Mastantuono, lo-lo-lo-lo”, entonaron miles de aficionados, un gesto que dejó en claro la ilusión que genera el ex River en la capital española.

Impacto en su debut

Desde el precalentamiento ya se había percibido la expectativa por su presencia. Las cámaras lo siguieron, el público lo aplaudió y, al momento de entrar en lugar de Brahim Díaz, buena parte del estadio se levantó de sus asientos. Mastantuono respondió con personalidad: pidió la pelota, ejecutó tiros de esquina y hasta tuvo una chance clara, cuando a los 43 minutos remató de zurda dentro del área y exigió al arquero Sergio Herrera.

El gol de Kylian Mbappé había asegurado la ventaja "merengue" desde el inicio del segundo tiempo, pero el foco se lo llevó la aparición del juvenil argentino. Se mostró activo, buscó asociarse con Federico Valverde y Vinicius, y no dudó en conversar dentro de la cancha con figuras como Mbappé para acomodarse tácticamente.

El pitazo final encontró a Mastantuono rodeado de gestos de confianza: se abrazó con el delantero francés, recibió el saludo de sus compañeros y también el del DT, que lo felicitó en la misma cancha. Fue la postal de un debut inolvidable, coronado por la ovación de un Bernabéu que ya lo siente como propio.

El Real Madrid iniciará la segunda fecha de LaLiga este domingo contra Real Oviedo como visitante, mientras que Osasuna intentará recuperarse ante Valencia. Mastantuono, en tanto, dejó claro que su nombre ya resuena fuerte en el corazón de los hinchas "merengues".

Temas MadridClub Atlético River PlateReal MadridXabi AlonsoVinícius Júnior Kylian MbappéLaLiga SantanderFranco Mastantuono
