Jóvenes chinas reviven el "nüshu", el lenguaje secreto de las mujeres

En la provincia de Hunan, estudiantes como Pan Shengwen sienten que escribir en nüshu es como entrar a un santuario. “Podemos confiarnos entre hermanas y hablar de todo”, contó a AFP. Sus caracteres son más finos que los sinogramas tradicionales y tienen forma de hojas de árbol, por lo que se necesita respiración pausada y concentración para plasmarlos en el papel.