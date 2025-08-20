Secciones
Jóvenes chinas reviven el "nüshu", el lenguaje secreto de las mujeres

Un antiguo código creado hace siglos para comunicarse en secreto vuelve a la vida, y se comparte en redes sociales, tatuajes y talleres creativos.

EL NUSHU. Usado históricamente en cartas, canciones y bordados, este lenguaje regresa como símbolo de fuerza y creatividad femenina. / AFP EL NUSHU. Usado históricamente en cartas, canciones y bordados, este lenguaje regresa como símbolo de fuerza y creatividad femenina. / AFP
Hace 1 Hs

Imaginá un lenguaje secreto que sólo usan las chicas para contarse todo sin que nadie más entienda… Así es el nüshu, una escritura inventada hace unos 400 años por mujeres en China que no tenían acceso a la educación. Hoy jóvenes chinas lo están recuperando, y dándole nueva vida entre pinceles, tinta y redes sociales.

En la provincia de Hunan, estudiantes como Pan Shengwen sienten que escribir en nüshu es como entrar a un santuario. “Podemos confiarnos entre hermanas y hablar de todo”, contó a AFP. Sus caracteres son más finos que los sinogramas tradicionales y tienen forma de hojas de árbol, por lo que se necesita respiración pausada y concentración para plasmarlos en el papel.

EN LA ACTUALIDAD. Estudiantes chinos aprenden el lenguaje fonético inventado por mujeres que no tenían acceso a la educación, y lo difunden en redes y talleres. / AFP EN LA ACTUALIDAD. Estudiantes chinos aprenden el lenguaje fonético inventado por mujeres que no tenían acceso a la educación, y lo difunden en redes y talleres. / AFP

Ahora es viral

El fenómeno también explotó en Xiaohongshu, una app parecida a Instagram: la etiqueta “Nushu” ya acumula 72 millones de visualizaciones, con tatuajes, dibujos y otras creaciones inspiradas en este lenguaje secreto.

Para muchas estudiantes, aprender nüshu es también un viaje de conexión con la historia: representa la resistencia de mujeres en una sociedad dominada por hombres y la creatividad para expresarse aun sin educación formal. Incluso algunos chicos se suman, como Tao Yuxi, estudiante de animación de 23 años. “Aunque fue creado para mujeres, todos deberíamos preservarlo como patrimonio cultural”, aseguró según las publicaciones de prensa consultadas para esta nota.

TALLERES LOCALES. He Yuejuan es una de las 12 TALLERES LOCALES. He Yuejuan es una de las 12

12 herederas del lenguaje

Actualmente, 12 “herederas” reconocidas por el Gobierno chino enseñan este lenguaje a cerca de 100 estudiantes en talleres; mantienen viva la tradición, y la adaptan a nuevas formas de expresión artística y digital.

El nüshu demuestra que la creatividad femenina no tiene límites: un código secreto de hace siglos ahora inspira tatuajes, arte y redes sociales, conectando historia, identidad y la memoria de las nuevas generaciones.

