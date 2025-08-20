"No le pesó la camiseta": Xabi Alonso elogió a Franco Mastantuono tras su debut en el Real Madrid

Franco Mastantuono vivió su primera noche mágica en el Santiago Bernabéu. Con apenas 18 años, el ex River debutó oficialmente en el Real Madrid en la victoria 1-0 frente a Osasuna por la primera fecha de LaLiga. Ingresó a los 67 minutos en reemplazo de Brahim Díaz y fue recibido con una ovación de los hinchas, que corearon su nombre en las tribunas.
En la conferencia de prensa, Xabi Alonso se mostró entusiasmado con lo que vio del juvenil argentino. Primero, destacó a todos los debutantes de la jornada (Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras). “Los he visto serios, no les ha pesado ni la camiseta ni el Bernabéu. No cometieron errores y han tenido una actuación correcta”, señaló el entrenador.
Después, al ser consultado puntualmente por Mastantuono, fue todavía más enfático. “Franco entró y agitó, trajo buena energía, esa mezcla con los que ya estaban fue buena. Me quedo con cosas positivas. ¿Tiene pinta, no? Ya veía lo que podía aportar. Ha tenido buenos minutos a pesar de no haber entrenado con nosotros. A veces lo emocional y lo anímico pesan más que lo trabajado, y su impacto fue bueno. Es una buena noticia que haya debutado”, expresó el DT merengue.
El argentino no se escondió en sus 23 minutos en cancha: pidió la pelota, se asoció con Federico Valverde, ejecutó un córner que terminó en una chance clara para Aurélien Tchouaméni y hasta estuvo cerca del gol con un zurdazo que el arquero Sergio Herrera alcanzó a desviar sobre la línea. También dejó detalles de su atrevimiento, como un caño fallido y algunas combinaciones rápidas que levantaron a la gente.
Los números del debut de Mastantuono
28 toques
17/19 pases acertados (89%)
1 remate al arco
2 recuperaciones
2/4 duelos ganados
2 gambetas (1 completada)
5 pérdidas