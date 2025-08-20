"No le pesó la camiseta": Xabi Alonso elogió a Franco Mastantuono tras su debut en el Real Madrid

Después, al ser consultado puntualmente por Mastantuono, fue todavía más enfático. “Franco entró y agitó, trajo buena energía, esa mezcla con los que ya estaban fue buena. Me quedo con cosas positivas. ¿Tiene pinta, no? Ya veía lo que podía aportar. Ha tenido buenos minutos a pesar de no haber entrenado con nosotros. A veces lo emocional y lo anímico pesan más que lo trabajado, y su impacto fue bueno. Es una buena noticia que haya debutado”, expresó el DT merengue.