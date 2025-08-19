Con solo 18 años, Mastantuono debutó en el Real Madrid

El llamado que antes hacía Marcelo Gallardo ahora llegó desde Xabi Alonso. Y la respuesta fue histórica: Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid a los 18 años. Con apenas cuatro entrenamientos junto al plantel profesional, el juvenil argentino cumplió su sueño en el Santiago Bernabéu y se convirtió en el 35° futbolista de nuestro país en vestir la camiseta “merengue”. Su
estreno se dio en la primera fecha de LaLiga, ante Osasuna, cuando el cartel del cuarto árbitro mostró el número 30. Ingresó por Brahim Díaz a los 22 minutos del segundo tiempo, con el partido 1-0, y ocupó la banda derecha, la misma posición que conocía de River.
En su media hora de juego, Mastantuono mostró personalidad: se ofreció como opción constante de pase, intentó darle circulación al ataque y hasta tuvo una chance clara a los 43 minutos, cuando remató con zurda desde un ángulo cerrado. Lejos de los nervios, se lo vio enfocado y natural en un escenario imponente.