Tu termo podría estar enfermándote: acumula más bacterias que un baño público

Llevar el termo a todos lados se convirtióo en una práctica habitual para miles de personas que lo rellenan con agua para ir al trabajo, estudiar o entrenar. Aunque mantenernos hidratados es saludable, un detalle que no puede pasarse por alto es la higiene del termo, según advirtió el especialista en emergencias y divulgador Miguel Assal.
En un video publicado en TikTok, Assal explicó que cada vez que bebemos agua dejamos bacterias en el termo, y si no se limpia de forma adecuada, los microorganismos proliferan con rapidez.
“Cada vez que bebes agua, por pequeño que sea el contacto, dejas bacterias y empiezan a proliferar”, señaló el especialista.
¿Más bacterias que en un inodoro?
El experto citó un estudio de una empresa de control de calidad de aguas que arrojó datos alarmantes:
Un solo termo puede contener 20,8 millones de unidades formadoras de colonias.
En comparación, un inodoro promedio apenas llega a 515 unidades.
En otras palabras, un termo sin limpiar puede llegar a tener más bacterias que un inodoro, convirtiéndose en un foco de contaminación para quienes lo utilizan a diario.
Cómo limpiar correctamente el termo
Para reducir riesgos, Assal recomienda tratar el termo como parte de la vajilla de uso diario. Entre sus consejos destacan:
Lavar el termo todos los días, al igual que platos y vasos.
Dejarlo secar completamente antes de volver a rellenarlo.
Evitar su uso continuado sin limpieza, incluso si solo se utiliza para agua.