Luna Negra en Argentina: qué significa y cuándo ocurrirá este fenómeno poco común

La "Luna Negra" es una denominación popular, no un término oficial en astronomía, que describe eventos poco comunes de la Luna Nueva. Sin embargo, su aparición del 23 de agosto de 2025 es un suceso raro que no se repetirá hasta 2027. Al igual que con cualquier Luna Nueva, este fenómeno es invisible. Esto se debe a que la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, ocultando su lado iluminado. Por esta razón, no podrá ser vista desde Argentina ni en ningún otro lugar del planeta.