¿Trabajas sentado? Hacer este ejercicio durante un minuto tiene un curioso beneficio para tu cerebro

Es sabido que una alimentación saludable, la socialización y la actividad física regular son la combinación perfecta para cuidar la mente. Pero un estudio publicado en la revista Journal of Applied Physiology demostró que una forma particular de hacer actividad física puede mejorar la salud del cerebro.
El impacto que tiene la ejercitación en la mente abarca diferentes aspectos. Según la revista National Geographic, los resultados de la actividad física sobre el cerebro es "multifactorial". Esto implica que aumenta la capacidad del cerebro para recoger neuronas, calmar la inflamación y mejorar la comunicación entre neuronas.
La actividad física de un minuto que mejora la capacidad cerebral
El artículo publicado en la Journal of Applied Physiology asegura que hacer sentadillas durante un minuto tiene beneficios especialmente para quienes trabajan sentados. Las jornadas laborales de oficina suelen ser extensas, lo que lleva a tener largos períodos de sedentarismo.
Es necesario romper con la inactividad por lo menos cada una hora y hacer algún tipo de ejercitación. Las sentadillas durante, específicamente, un minuto es capaz de mejorar el flujo sanguíneo al cerebro, así como la concentración y la capacidad de tomar decisiones.
En la investigación se descubrió que los trabajadores que hacían pausas para hacer ejercitación mejoraban su función ejecutiva. Además, se comprobó que optimizaban sus tiempos de reacción que pasaban a ser más rápidos.
Los que se mantenían sentados, en cambio, sufrían una ralentización en su desempeño. Los especialistas midieron el flujo sanguíneo y en estos casos eran inferior al que tenían los trabajadores cuando se mantenían activos.