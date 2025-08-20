A la mañana o a la noche: ¿cuál es el mejor momento para ducharse y dormir mejor?

El médico dermatólogo Gary Goldenberg explicó que: “Los humanos tienden a transpirar por las noches”, acumulando sudor y bacterias en la piel y en las sábanas, lo que se convierte en una razón válida para optar por el baño matutino. Además, como mencionó Gardner, la ducha por la mañana podría contribuir a un estado de mayor alerta al eliminar el cansancio residual.