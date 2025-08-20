Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

En este escenario, la Unión Cívica Radical tendrá un rol crucial. En la primera votación hubo 142 votos a favor y 62 en contra, pero 19 diputados se abstuvieron y hubo 28 ausentes. Para que salga la ley es necesario que algunos de los radicales voten a favor y otros que originalmente se abstuvieron se paren y se vayan. Y al cierre de esta edición las definiciones en el bloque que conduce Rodrigo De Loredo son una incógnita. No siquiera está claro qué van a hacer los radicales que conducen la comisión de Previsión Social y durante el 2024 fueron quienes encabezaron la recomposición de las jubilaciones.