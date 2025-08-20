Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

El Gobierno nacional volverá a enfrentar hoy una sesión difícil y adversa en la Cámara de Diputados. A pedido de la oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, los representantes de la Cámara baja pondrán en juego los vetos de Javier Milei a leyes sensibles para el futuro del plan económico de la gestión libertaria. Diputados buscarán insistir con la ley que dispone un aumento en los ingresos jubilatorios y refrendar la ley que declara la emergencia en discapacidad. También se va a tratar el veto a la vuelta de la moratoria previsional, pero en este caso todos los bloques reconocen que serían nulas las posibilidades de que la oposición se imponga.
La asociación de bloques como el de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, entre otros le permite a la oposición llegar con el quórum asegurado al encuentro, pero las miradas están puestas en las abstenciones y las ausencias. Hay un numeroso grupo de legisladores que en la votación original de los proyectos se abstuvieron o estuvieron ausentes y son quienes van a cambiar el resultado.
La puja está planteada. UxP, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda tienen que asegurar la presencia de la totalidad de sus miembros. Y, a partir de eso, sumar voluntades.
En este escenario, la Unión Cívica Radical tendrá un rol crucial. En la primera votación hubo 142 votos a favor y 62 en contra, pero 19 diputados se abstuvieron y hubo 28 ausentes. Para que salga la ley es necesario que algunos de los radicales voten a favor y otros que originalmente se abstuvieron se paren y se vayan. Y al cierre de esta edición las definiciones en el bloque que conduce Rodrigo De Loredo son una incógnita. No siquiera está claro qué van a hacer los radicales que conducen la comisión de Previsión Social y durante el 2024 fueron quienes encabezaron la recomposición de las jubilaciones.
Por el lado de La Libertad Avanza (LLA) no pierden las esperanzas sobre las posibilidades de contener el veto para evitar la suba jubilatoria. En sus aliados del PRO, hay ocho diputados que el oficialismo descarta. Sin embargo, se ilusionan que en caso de no votar por el veto se abstengan. Eso los beneficiaría.
Para poder reeditar lo ocurrido en 2024 cuando mantuvieron el veto de Milei, todos los libertarios y sus bloques satélites como el MID, el PRO y la Liga del Interior tienen que tener a todos sus integrantes en el recinto del histórico edificio.
Más presión del Senado
En un plenario de las comisiones de Salud; de Población; y de Presupuesto del Senado, la oposición avanzó ayer con la firma del dictamen que activa “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año”. Ante esto, el tema quedó listo para ir al recinto en los próximos días.
Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”. Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial”. Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.