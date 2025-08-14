La cena de Milei y aliados, entre vetos y “Homo Argentum”

Con el objetivo de asegurar en el Congreso el apoyo a los vetos sobre las leyes de aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad, el presidente, Javier Milei, reunió en la Quinta de Olivos a diputados de La Libertad Avanza y del PRO. La cita incluyó conversaciones políticas y económicas, y tuvo un cierre llamativo: la proyección de una película para los presentes.
Por el PRO participaron el jefe del bloque Cristian Ritondo, Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero. También asistieron los llamados “radicales con peluca”, representados por Pablo Cervi, de Neuquén. Este grupo se incorporó recientemente a las filas libertarias a través de un interbloque, mientras que el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), liderado por Oscar Zago, ya adelantó que no acompañará todas las medidas impulsadas por Milei.
Según consignó La Nación, la reunión comenzó a las 20 y se extendió por más de cuatro horas. Durante ese tiempo, el Presidente abordó temas económicos, reformas desregulatorias y su impacto en la productividad. “Nos contó cada una de las medidas que se implementarán para sostener el plan económico”, relató uno de los presentes. Otro agregó: “Desarmó cada argumento de la oposición para sancionar las leyes de jubilados y universidades”.
Homo Argentum
Un momento llamativo ocurrió sobre el final, cuando se proyectó la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que había sido presentada a la prensa apenas el lunes anterior. “Antes de irnos, Javier [Milei] nos contó que la tenía y pedimos verla. No fue el tema central de la reunión”, aclararon desde el entorno libertario.
Desde el PRO explicaron que “el Presidente convocó a varios diputados nacionales que defienden el cambio en el país y tienen presencia en numerosos medios de televisión, con el objetivo de que transmitan a la ciudadanía el rumbo económico propuesto, basado en la hoja de ruta del déficit cero”.
A principios de este mes, el presidente Milei vetó de forma total las leyes que establecían aumentos en las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad argumentando que las iniciativas carecen de fuentes de financiamiento suficientes. La cena en Olivos respondió, principalmente, a la estrategia del Ejecutivo de asegurar los vetos. Aunque aún no se definió la fecha de tratamiento, en la oposición señalan que el debate podría incluirse después de la semana del 20 de agosto, una vez confirmado el cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese sentido, varios legisladores repiten que aguardan a ver si aparecen algunos “heridos” tras la confirmación de los candidatos a senadores y diputados que competirán en octubre.