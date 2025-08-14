La cena de Milei y aliados, entre vetos y “Homo Argentum”

A principios de este mes, el presidente Milei vetó de forma total las leyes que establecían aumentos en las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad argumentando que las iniciativas carecen de fuentes de financiamiento suficientes. La cena en Olivos respondió, principalmente, a la estrategia del Ejecutivo de asegurar los vetos. Aunque aún no se definió la fecha de tratamiento, en la oposición señalan que el debate podría incluirse después de la semana del 20 de agosto, una vez confirmado el cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese sentido, varios legisladores repiten que aguardan a ver si aparecen algunos “heridos” tras la confirmación de los candidatos a senadores y diputados que competirán en octubre.