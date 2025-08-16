En Diputados, la oposición convocó a sesión para intentar anular los vetos presidenciales

La Cámara de Diputados programó una sesión para el 20 de agosto con el objetivo de desafiar los recientes vetos presidenciales y avanzar en varios proyectos de ley significativos. La sesión, impulsada por la oposición, busca anular los vetos de proyectos relacionados con la emergencia por discapacidad, beneficios de jubilación y una comisión investigadora sobre el caso $Libra.
La convocatoria a sesión, respaldada por 35 diputados de diferentes bloques, tiene como objetivo revertir los vetos presidenciales sobre proyectos que abordan la moratoria previsional, la emergencia por discapacidad, el financiamiento de infraestructura en Bahía Blanca y el aumento de las jubilaciones. La sesión coincidirá con una marcha de jubilados programada también para ese día.
La participación de las provincias
Además, los legisladores buscarán convertir en ley dos proyectos aprobados previamente por el Senado. Estos proyectos se refieren a la distribución automática a las provincias del 1% de los ingresos del Tesoro Nacional y a un aumento en la participación de las provincias en la recaudación del impuesto al combustible, pasando del 25,47% al 57,02%.
La oposición también busca asegurar la presidencia de la comisión investigadora del caso $Libra. Un tema notable en la agenda es una propuesta para cambiar el huso horario del país, lo que implicaría atrasar los relojes una hora. El proponente, Julio Cobos, con el argumento de que esto se alinea con la luz solar, reduce el consumo de energía y aborda un "desfase histórico".