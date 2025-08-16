En Diputados, la oposición convocó a sesión para intentar anular los vetos presidenciales

La oposición también busca asegurar la presidencia de la comisión investigadora del caso $Libra. Un tema notable en la agenda es una propuesta para cambiar el huso horario del país, lo que implicaría atrasar los relojes una hora. El proponente, Julio Cobos, con el argumento de que esto se alinea con la luz solar, reduce el consumo de energía y aborda un "desfase histórico".