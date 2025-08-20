Secciones
La paz, una perspectiva lejana para los ucranianos

Pese a las conversaciones entre Trump y Zelenski, nadie cree que Putin vaya a retroceder para lograr el fin de la guerra.

Hace 5 Hs

KRAMATORSK, Ucrania.- En el este de Ucrania, donde las fuerzas invasoras rusas avanzan lentamente en fuertes combates paso a paso, los soldados ucranianos en el frente de batalla consideran que los esfuerzos de paz impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump son una causa perdida.

“La guerra continuará mientras Rusia siga siendo lo que es”, afirma Vitali, militar ucraniano de 45 años que no quiso dar su nombre completo, en cumplimiento del protocolo militar. “Estos bárbaros no se detendrán hasta que se les detenga por la fuerza. Solo entienden la fuerza”, precisa.

Su apreciación llega al día siguiente de que el líder ucraniano Volodimir Zelenski y Trump se reunieran junto con los aliados europeos de Kiev para presentar un frente unido e impulsar una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a una invasión que ya entra en su cuarto año.

La reunión concluyó con Trump presionando para un encuentro bilateral entre Putin y Zelenski, quien cree que el conflicto sólo puede resolverse negociando entre líderes.

En Kramatorsk, la ciudad más importante bajo control de Kiev en la región oriental de Donetsk, Vitali se muestra en contra de la posibilidad de una reunión entre ambos dirigentes.

“No se debe negociar con un criminal internacional ni hacerle ninguna concesión, porque no es de fiar”, subraya.

De mal en peor

La invasión rusa a Ucrania, lanzada en febrero de 2022, desató los combates más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con decenas de miles de muertos y millones de desplazados.

Oleg, soldado ucraniano de 22 años, comenta que está perdiendo interés tras ver varias rondas de conversaciones entre Kiev y Moscú terminar sin avances. “He estado en guerra durante varios años”, dice, recordando que en rondas anteriores sintió algo de expectativa. “Las cosas van de mal en peor en el frente”, lamenta.

Anton, residente de la capital ucraniana, de 32 años de edad y trabajador en un almacén, señala que probablemente las conversaciones se alargarán mucho y no pondrán fin al conflicto. “Se pueden reunir todas las veces que quieran, pero Putin no está interesado y Trump tampoco sabe bien qué hacer”, declara en el centro de Kiev. “Rusia es un matón y debe ser frenado como tal. Tratar de negociar con un matón no tiene sentido”, añade.

Ostap Shavel, un hombre de 32 años de la ciudad occidental de Leópolis, opina que las conversaciones fueron “solo un espectáculo” y que nadie sabe realmente qué sucederá.

“Creo que esta guerra podría durar no un año, ni dos, ni cinco, sino décadas. Incluso si de alguna manera se congelara el conflicto, tarde o temprano se reanudará”, enfatiza.

Ejércitos de la OTAN

Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de la OTAN se reunirán hoy por videoconferencia para abordar el conflicto en Ucrania y el “avance de los esfuerzos diplomáticos”, anunció la alianza transatlántica.

“Moderaré una reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de las 32 naciones aliadas”, indicó el almirante Giuseppe Cavo Dragone, que preside el Comité Militar de la OTAN.

Los aliados de Kiev están llevando a cabo serias negociaciones para determinar qué tipo de garantías de seguridad pueden ofrecerle a Ucrania en caso de un acuerdo de paz con Moscú, con el fin de evitar nuevos ataques rusos contra el país.

Las conversaciones se han acelerado tras la cumbre del viernes pasado entre Trump y Putin, en Alaska.

Tres días después, el magnate republicano se reunió en la Casa Blanca con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, y un grupo de líderes europeos con el fin de reabrir las conversaciones para un acuerdo de paz entre las partes.

