La paz, una perspectiva lejana para los ucranianos

Anton, residente de la capital ucraniana, de 32 años de edad y trabajador en un almacén, señala que probablemente las conversaciones se alargarán mucho y no pondrán fin al conflicto. “Se pueden reunir todas las veces que quieran, pero Putin no está interesado y Trump tampoco sabe bien qué hacer”, declara en el centro de Kiev. “Rusia es un matón y debe ser frenado como tal. Tratar de negociar con un matón no tiene sentido”, añade.