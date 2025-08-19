Las bolsas europeas suben tras los avances diplomáticos sobre Ucrania

El índice paneuropeo STOXX 600 reflejaba este sentimiento con un avance del 0,5%, impulsado por el buen desempeño de la mayoría de los mercados. Las acciones del sector de defensa, sin embargo, mostraban un retroceso de hasta el 3,2%, influenciadas por las crecientes expectativas de una posible cumbre entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente ruso Vladimir Putin, con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz. Esta posible reunión se percibe como un avance significativo hacia la resolución del conflicto.