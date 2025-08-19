Secciones
Las bolsas europeas suben tras los avances diplomáticos sobre Ucrania

En Wall Street, la atención se centra en el simposio de Jackson Hole. Los inversores aguardan ansiosamente cualquier indicio de Jerome Powell sobre la futura dirección de las tasas de interés.

Las bolsas europeas iniciaron la jornada con ganancias, impulsadas por el optimismo, aunque cauteloso, ante los esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión en Ucrania. El mercado espera con expectación las posibles señales que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), pueda ofrecer en el simposio de Jackson Hole sobre la futura política monetaria de Estados Unidos.

El índice paneuropeo STOXX 600 reflejaba este sentimiento con un avance del 0,5%, impulsado por el buen desempeño de la mayoría de los mercados. Las acciones del sector de defensa, sin embargo, mostraban un retroceso de hasta el 3,2%, influenciadas por las crecientes expectativas de una posible cumbre entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente ruso Vladimir Putin, con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz. Esta posible reunión se percibe como un avance significativo hacia la resolución del conflicto.

Las reacciones en Wall Street

Mientras tanto, en Wall Street, la atención se centra en el simposio de Jackson Hole. Los inversores aguardan ansiosamente cualquier indicio de Jerome Powell sobre la futura dirección de las tasas de interés. El mercado actualmente anticipa con una probabilidad del 83% un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME. La incertidumbre sobre la política monetaria de la Fed mantiene a los inversores en vilo.

En el ámbito corporativo, Home Depot anunció resultados trimestrales ligeramente por debajo de las expectativas, aunque mantuvo sus previsiones para el año. Por otro lado, Palo Alto Networks experimentaba un fuerte repunte, al superar las estimaciones y ganar más de un 5% en la preapertura del mercado.

En el mercado de materias primas, el petróleo WTI descendía un 1,17% hasta los 62,68 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedía un 1,05% hasta los U$S65,90. El oro, por su parte, experimentaba un ligero aumento del 0,15% hasta los U$S3.382.

