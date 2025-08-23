Secciones
No desperdicies las sobras de tu comida: cinco ideas simples para reciclar y ahorrar

Transformar restos en nuevos usos creativos ayuda a cuidar el planeta y también a tu bolsillo. Compostar, donar y reutilizar son hábitos que pueden marcar la diferencia en tiempos de crisis climática y alimentaria.

ABONO NATURAL. Es importante estar seguros de lo que estamos compostando para no tener inconvenientes. ABONO NATURAL. Es importante estar seguros de lo que estamos compostando para no tener inconvenientes.
Hace 1 Hs

En un contexto mundial atravesado por crisis sanitarias y fenómenos climáticos extremos, la disponibilidad de alimentos se encuentra cada vez más amenazada. Frente a ese panorama, reducir el desperdicio de comida se convierte en una acción clave que cualquier persona puede aplicar desde su casa.

El hábito de comprar de más, dejar que frutas y verduras se echen a perder o servirnos porciones más grandes de lo que realmente consumimos genera toneladas de residuos a diario. Sin embargo, darle una segunda vida a esas sobras es más fácil de lo que parece y, además, puede traer beneficios tanto económicos como ambientales.

Cinco grandes ideas para reciclar alimentos en casa

1- Armá tu propia compostera

Los restos de verduras, cáscaras de huevo, hojas secas o posos de café pueden convertirse en abono natural mediante compostaje. Podés hacerlo en tu balcón, en un rincón del patio o sumarte a programas de recolección de residuos orgánicos. Así reducís la basura y contribuís a regenerar la tierra.

2- Buscales destino en tu barrio

Si no tenés espacio para compostar, podés acercar estos residuos a productores locales o huertas comunitarias. Muchos los utilizan para nutrir el suelo o alimentar animales. Es una forma de colaborar con el reciclaje y evitar que terminen en un basural.

3- Doná lo que todavía sirve

Antes de que algo se eche a perder, revisá la heladera y pensá si podés donarlo a comedores, refugios o vecinos que lo necesiten. Frutas, verduras o pan en buen estado son muy valorados por organizaciones sociales. De esta manera, evitás el desperdicio y ayudás a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

4- Reutilizá envases y paquetes

Cartones, bandejas y envoltorios también pueden tener una segunda vida. Además de destinarlos al reciclaje, se pueden usar como organizadores en el hogar o para manualidades escolares. Cada envase que no va al tacho significa menos residuos en los rellenos sanitarios.

5- Usá la creatividad en la cocina

Un guiso del día anterior puede transformarse en relleno de empanadas, las cáscaras de cítricos en ralladura para postres y el pan duro en budín o tostadas. La cocina creativa es aliada para reducir el desperdicio y sorprender con nuevos platos.

Cada comida que evitamos tirar implica menos basura en los basureros, menos emisiones de gases de efecto invernadero y más recursos aprovechados. Con gestos simples, cada hogar puede ser parte de un cambio positivo que beneficia tanto al ambiente como a la economía familiar.

