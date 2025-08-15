Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán

El armador libertario afirmó que el objetivo es fortalecer este espacio y sostener las ideas que plantea Milei. “Los tucumanos fundamentalmente están con falta de esperanza. Desde hace muchas décadas, cada año que pasa la provincia está peor que el anterior. Y ya trasciende la responsabilidad de un dirigente político, es la responsabilidad del sistema político”, aseguró. Y apunto no sólo contra el peronismo, que “gobierna hace 40 años la provincia”, sino también “a la oposición, que no supo dar respuesta o no quiso, y fue funcional conscientemente del oficialismo para generar un sistema inalterable de negocios y de status quo donde se favorecen y se enriquecen los políticos, mientras el tucumano está cada vez peor, con menos infraestructura, con menos salud, con menos educación, con menos actividad económica privada”. A pesar de este panorama, dijo Catalán, “Tucumán tiene todo para ser una provincia potente, con liderazgo en el norte, que pelee el liderazgo a nivel nacional”. “A eso lo impidió un sistema político sin imaginación”, remarcó el funcionario de Milei.