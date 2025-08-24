Muerte súbita en adolescentes: realizar controles periódicos disminuye el riesgo

En general la mayoría de estos episodios suceden en ámbitos extra hospitalarios, en deportistas puede darse en lugares de entrenamiento o competencia y en la población general en la vía pública, en un centro comercial, etcétera. En este contexto la resucitación cardiopulmonar (RCP) es vital. A nivel internacional, la American Heart Association y el European Resuscitation Council han demostrado que la implementación de programas comunitarios de RCP aumenta significativamente la tasa de supervivencia en eventos de muerte súbita. Por otro lado, es importante saber que la ley 27.159 ampara legalmente a quien asista a una víctima de muerte súbita.